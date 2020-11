Coronavirus, ecco l’elenco delle attività operative anche nelle zone rosse: aperti parrucchieri, barbieri, alimentari ed edicole Potranno restare aperte anche nelle zone rosse, quelle con scenario di massima gravità e livello di rischio alto

Coronavirus, arriva un nuovo dpcm: ecco le misure

Parrucchieri e barbieri aperti, come gli alimentari, le edicole, le farmacie e le parafarmacie. E il commercio ambulante di alimenti, biancheria, vestiti per bambini, fiori e profumi. É lungo l’elenco di attività che possono restare operative anche nelle zone rosse, allegato al nuovo dpcm con le disposizioni per affrontare la seconda ondata di contagi da Coronavirus. Queste attività, in base al decreto, potranno restare aperte anche nelle zone rosse, quelle con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Un elenco frutto di lunghe trattative politiche fra governo e opposizione, regioni e comuni.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione