Coronavirus, ecco la mappa delle città dove stanno chiudendo strade e piazze della movida Obiettivo agire soprattutto sui giovani, “pescati” in molti nelle piazza della movida senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Le prime zone “rosse” a Bari

Coronavirus, ecco le nuove regole del Dpcm 18 ottobre

Obiettivo agire soprattutto sui giovani, “pescati” in molti nelle piazza della movida senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Le prime zone “rosse” a Bari

5' di lettura

La ricetta per combattere il coronavirus, fra test rapidi, smart working e strette sui comportamenti a rischio, punta a limitare i contatti sociali e a contrastare la movida. Obiettivo agire soprattutto sui giovani, “pescati” in molti nelle piazza della movida senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Tanto che il premier Giuseppe Conte ha arruolato l’influencer Chiara Ferragni e il marito e rapper Fedez per convincere i ragazzi tramite i social a portare la mascherina.

Le zone “rosse” di Bari

Il primo a utilizzare la norma anti assembramenti contenuta nell’ultimo dpcm varato dal governo il 18 ottobre e in vigore dal 19, è stato il sindaco di Bari Antonio Decaro, che è anche presidente di Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani. D’accordo con Asl e comitato provinciale per l’ordine pubblico, ha firmato subito un’ordinanza di chiusura di alcune aree della città a rischio assembramenti. Tre le zone “rosse” sotto la lente del primo cittadino di Bari ci sono: il centro storico (piazza Mercantile, piazza Ferrarese, via Manfredi, il primo tratto di via Venezia fino al Fortino), il quartiere Poggiofranco (via Pappacena, via Caccuri e la piazzetta tra le due strade), la zona della movida nel rione Madonnella, il cosiddetto Umbertino (via Cognetti, via Brescia, un pezzo di via de Niccolò, via Bozzi, largo Giordano Bruno, largo Giannella, piazza Diaz, molo San Nicola). Non si potrà sostare dalle ore 21, sarà consentito, invece, transitare per andare a casa propria, di parenti e amici, o raggiungere i locali per cenare seduti al tavolo.

Su 1.647 controlli effettuati già ieri sono state sanzionate 24 persone senza mascherina o per il mancato rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale. Una persona è stata inoltre denunciata per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dov’era in quarantena perché positiva al Covid. «Mettersi la mascherina non è da sfigati. È da sfigati contagiarsi e mettere a rischio la propria vita e quella dei propri cari», aveva scritto su Facebook Decaro, dopo una passeggiata nei luoghi della movida barese. Tutti i locali controllati, 62 in tutto, erano in regolacon l’obbligo di chiusura al banco alle 18 e di chiusura totale alle 24.

A Bologna chiuse tre piazze

A Bologna le prime transenne sono state messe in piazza San Francesco, a pochi passi da via del Pratello, storica strada di locali e ritrovi per giovani e famiglie. Nel mirino gli assembramenti, causati da giovani che bevono e suonano in strada fino a notte fonda, rendendo più agile la trasmissione dei contagi. Già la scorsa settimana erano state chiuse altre due piazze della movida bolognese, piazza Verdi e una porzione di piazza Aldrovandi, nel cuore della zona universitaria. «Qui già nel week-end si era vista poca gente - spiega una barista di piazza Aldrovandi - quel muretto laggiù, che adesso hanno recintato, di solito si riempiva di ragazzini che passavano ore a bere e fumare. Speriamo che tutto questo serva a qualcosa».

Lombardia verso il lockdown notturno

La Lombardia sta concordando con il ministro della Salute Roberto Speranza un lockdown notturno. Di fronte all’impennata dei casi, fra le misure punta su un coprifuoco notturno dalle 23 alle 5 del mattino (ci si potrà muovere solo per motivi di salute, di lavoro e di comprovata necessità). I contagi colpiscono in modo violento l’hnterland milanese e la città di Milano, che conta nell’ultima settimana ogni giorno circa 500 casi di positività.