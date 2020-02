Coronavirus, ecco la mappa di vittime e contagiati in Italia È salito a 51 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del corovinarus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Trentanove di questi risiedono in Lombardia, mentre 12 sono i casi accertati in Veneto di Andrea Gagliardi

Casalpusterlengo, l'azienda dove lavora il paziente affetto da coronavirus

3' di lettura

Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, il coronavirus esplode anche in Italia. È salito a 51 il numero dei contagiati dal corovinarus, residenti tra la Lombardia e il Veneto. Trentanove di questi risiedono in Lombardia, mentre 12 sono i casi accertati in Veneto. A questi si aggiungono la coppia di cinesi ricoverati a Roma e il ricercatore italiano ritornato da Wuhan che però è ormai guarito. Due le vittime. Adriano Trevisan, 77 anni, l'anziano di Vò Euganeo morto nella serata di ieri nell’ospedale di Schiavonia, dove era ricoverato. E una donna di 75 anni residente a Casalpusterlengo in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.



Il 38enne «paziente 1» di Codogno

La situazione è seria, anche perché non è ancora stato individuato con certezza il «portatore», o i portatori del virus. Che, dunque, potrebbero aver contagiato altre decine di persone in diverse parti d'Italia. È noto, invece, il «caso indice»: un 38enne di Codogno, M.M., positivo al coronavirus. Trasferito dall’ospedale civico di Codogno (Lodi) al Policlinico San Matteo di Pavia, è in condizioni stabili. Nei giorni precedenti il 38enne ha incontrato decine di persone: è andato al lavoro, nel reparto amministrazione dell'Unilever di Casalpusterlengo, ha partecipato a due corse - una mezza maratona a Santa Margherita Ligure il 2 febbraio e una il 9 con la sua squadra a Sant'Angelo Lodigiano - ha giocato a calcetto, è stato ad almeno tre cene e incontri di lavoro.

Almeno altre 14 persone contagiate

Ancora non si sa come abbia preso il virus. Quel che però è già certo è che dal 38enne il virus si è diffuso in almeno altre 14 persone: la moglie, un'insegnante che è in maternità e solo per questo non ha avuto contatti con gli studenti, un suo amico con cui corre abitualmente, 5 tra medici

e sanitari e 3 pazienti dell'osp edale di Codogno, 3 anziani tra i 70 e gli 80 anni clienti di un bar gestito dal padre dell'amico corridore ed una quattordicesima persona di cui non si sa niente, se non che non è il medico di base che aveva visitato il 38enne. Sono tutti in condizioni “serie” dicono i medici.

Due medici contagiati nel Pavese

Tra i contagiati in Lombardia un uomo residente a Se sto, ricoverato da 5 giorni nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Cremona. Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno (Lodi).

Il fronte del Veneto

Ma c'è un altro fronte. Quello del Veneto. Sono 12 i casi di Coronavirus

registrati finora in regione; uno di essi era il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Lo si apprende dalla Regione. Degli altri 11 contagiati, solo uno è al di fuori del comune di Vo' Euganeo: il 67enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti 9, tra cui «altri sette casi registrati oggi» ha spiegato il governatore Luca

Zaia, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vo'. Tra questi due familiari del deceduto. Sarebbero secondo quanto si è appreso, la moglie la figlia dell'uomo.