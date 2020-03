Coronavirus, ecco i numeri utili Regione per Regione

Molise

Nella Regione informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.

Marche

La Regione ha istituito un numero verde per il coronavirus, 800 936 677, attivo dalle 8 alle 20.

Abruzzo

La Regione ha disposto una serie di numeri per chi arriva in Abruzzo, dall’8 marzo, dalle zone arancioni. Per i residenti, scatta l’obbligo di comunicare tale circostanza al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Per i non residenti, la comunicazione va resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica competenti per territorio ai seguenti recapiti: Asl 1 L’Aquila 118; Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146; Asl 3 Pescara 118 - 333 616 26 872; Asl 4 Teramo 800 090 147. Restano, ovviamente, validi i numeri attivati per l’emergenza su scala nazionale per informazioni e supporto sul coronavirus.

Umbria

La Regione ha attivato il numero di pubblica utilità 800 63 63 63 operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Al di fuori di tali orari, bisognerà rivolgersi al numero attivato dal ministero della Salute 1500.

Lazio

La Regione ha attivato percorsi differenti a seconda delle situazioni. Per chi ha febbre, tosse, dolori muscolari ed è stato in una zona interessata dal focolaio, o è entrato in contatto con persone provenienti da quelle zone, il suggerimento è di consultare il proprio medico di base o chiamare il 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Se si ha il prefisso telefonico 06, si può chiamare anche il 112. Per tutti gli altri prefissi del Lazio, è possibile contattare il numero verde 800 118 800.