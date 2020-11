Coronavirus, ecco le regioni che rischiano di passare all’arancione. Campania verso il rosso La red list si allarga, si restringe l’area gialla. E mentre il coronavirus accelera oltre le previsioni, la cartina dell’Italia con solo quattro regioni rosse e due arancioni è destinata rapidamente a mutare di Nicoletta Cottone

La red list si allarga, si restringe l’area gialla. E mentre il coronavirus accelera oltre le previsioni, la cartina dell’Italia con solo quattro regioni rosse e due arancioni è destinata rapidamente a mutare. La Campania rischia di abbandonare la zona gialla per la rossa. Liguria, Abruzzo e Umbria sembrano viaggiare verso l’arancione. Come il Veneto. Con l’Alto Adige che gioca d’anticipo e dal giallo si autoinserisce in zona rossa ancor prima che i tecnici del governo lo chiedano, aggiungendosi così alle regioni del nordovest in lockdown. Con l’assessore alla Sanità Thomas Widmann che annuncia la possibilità di applicare un lockdown ancor più duro.

Intanto il presidente della Federazione degli ordini dei medici Filippo Anelli ha lanciato l’allarme chiedendo a gran voce misure più drastiche: «Serve un lockdown totale al Paese». E il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi che chiede la «chiusura totale delle aree metropolitane». Il verdetto in arrivo in giornata, quando finalmente le regioni trasmetteranno i dati completi sulla situazione del contagio. Moltissime le regioni gialle che già al varo del nuovo dpcm e dell’ordinanza del ministro Speranza avevano venature di arancione e addirittura di rosso, come la Campania, pur essendo state classificate in altre aree.

Alto Adide zona rossa, verso un lockdown duro

Ed è lockdown in Alto Adige per arginare la nuova ondata di contagi. «L'andamento epidemiologico, con i numeri in costante salita, e il crescente numero di Comuni zona rossa lo impongono», ha spiegato firmando l’ordinanza il governatore Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano e dal 15 giugno 2016 presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. La provincia autonoma di Bolzano nelle ultime 24 ore ha dichiarato 781 nuovi casi su 2.998 tamponi. E quattro decessi.L’Alto Adige, dal 9 novembre zona rossa, presto potrebbe applicare addirittura un lockdown più duro. «Non abbiamo alternative, altrimenti collassa l'intero sistema sanitario», ha detto l’assessore alla sanità Thomas Widmann. «I danni collaterali sarebbero devastanti, se gli ospedali non dovessero più garantire chemioterapie e interventi chirurgici». La questione sarà analizzata dalla giunta provinciale. «Siamo oltre il tempo massimo, i campanelli d'allarme non possono più essere ignorati». L'assessore auspica un lockdown rigido, ma breve con test a tappetto.

L’allarme di Campania

«Va bene che siamo sulle giostre, ma evitiamo le montagne russe», ha commentato un consigliere campano accusando il governo di non aver voluto cambiare colore dopo tre giorni. É altissima l’attenzione sulla Campania, classificata a sorpresa in zona gialla, mentre sono in molti a ritenere che la regione dovrebbe essere rossa. Reportage sul web e in tv hanno dimostrato che nella regione sono molti gli ospedali al collasso. E si indaga sulla trasmissione dei dati al governo centrale. All’attacco il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: «Proclamare la Campania zona rossa è una decisione purtroppo inevitabile, anzi è una decisione tardiva».

Liguria , Abruzzo e Umbria verso l’arancione

In Liguria i pm stanno esaminando i dati sanitari trasmessi al Cts, mentre il governatore della Liguria Giovanni Toti si sfila dalla lista dei peggiori: «I nuovi dati confermano quelli per zona gialla». Anche se a Genova gli ospedali sono sotto pressione per il livello di ricoveri e contagi. Anche Abruzzo e Umbria vanno verso l’arancione, perché aumenta l’occupazione delle terapie intensive. In bilico fra giallo e arancione anche il Veneto, con il governatore Zaia che è anche stato minacciato di morte via mail. Zaia ha chiesto al ministero il via libera per coinvolgere i veterinari nella profilassi dei tamponi rapidi. Anche l’Emilia Romagna è sotto la lente per un indice Rt sopra 1,5 e per ricoveri e numeri delle terapie intensive in crescita che potrebbero portarla verso l’area arancione. In alcune aree - Modena, Bologna e Reggio Emilia - si registrano contagi pesanti.