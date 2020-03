Coronavirus, ecco le regole per assistere una persona in isolamento domiciliare Ventuno regole preziose per assistere in casa una persona positiva al coronavirus di Nicoletta Cottone

Coronavirus: come assistere una persona in isolamento domiciliare

4' di lettura

Ventuno regole preziose per assistere in casa una persona positiva al coronaviurs in isolamento domiciliare. Come gestire la biancheria sporca, l’obbligo di indossare mascherina e guanti quando si cambiano le lenzuola, la disinfezione delle superfici, gli oggetti da non condividere. Raccomandazioni utilissime sull’assistenza domiciliare a persone con sospetta o accertata infezione da coronavirus curate dal Gruppo dell’Istituto superiore di sanità “Comunicazione Nuovo Coronavirus”, redatte in base alle indicazioni dell’Oms.

Allattare al seno con la mascherina

«Le regole - spiega Antonio Mistretta, medico igienista della Commissione scientifica dell’Istituto superiore di sanità - sono tratte da un documento rielaborato in italiano da esperti Iss e nazionali, su fonte Oms. Ci siamo resi conto che era una cosa che mancava in Italia, ma utilissima per dare una guida pratica e immediata a chi si trova improvvisamente a dover assistere un familiare in isolamento domiciliare». Mistretta sottolinea come siano regole importanti, alle quali attenersi scrupolosamente. «Per esempio è fondamentale - spiega Mistretta - che il paziente sia in una stanza singola, ben ventilata. E se è impossibile avere una stanza singola, che almeno si dorma in letti separati. Una indicazione molto importante riguarda poi le donne in gravidanza: è consentito l’allattamento al seno, purché la mamma indossi una mascherina e adotti tutte le norme di igiene delle mani. Fondamentale anche l’utilizzo di contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto per gettare guanti, fazzoletti, maschere utilizzate». Ecco le 21 regole elaborate.

1. Isolamento

La persona con sospetta o accertata infezione Covid-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.

2. Chi l’assiste sia in buona salute

Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.



3. Familiari in altre stanze

I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.



4. Mascherina obbligatoria

Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.



5. Mani accuratamente lavate

Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.



6. Usare asciugamani usa e getta

Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati.