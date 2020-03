Coronavirus: ecco le regole per i 70mila frontalieri che ogni giorno lavorano in Svizzera É stata una notte di telefonate, interlocuzioni e precisazioni. Per chiarire le conseguenze sui lavoratori che ogni giornoi lavorano in Svizzera del decreto che blinda la Lombardia e 14 province del Nord per l'emergeza coronavirus di Nicoletta Cottone

Coronavirus, chiuse Lombardia e 14 province: ecco quali

3' di lettura

«Chi non può lavorare da casa, è autorizzato a recarsi in Svizzera». É stata una notte di telefonate, interlocuzioni e precisazioni. Per chiarire le conseguenze sui lavoratori frontalieri del decreto che blinda la Lombardia e 14 province del Nord per l’emergeza coronavirus. L’ha raccontata su Facebook Alessandro Alfieri, senatore del Pd, classe 1972, residente a Cunardo, in provincia di Varese. Che Ilsole24ore.com ha sentito telefonicamente, perché ogni giorno 70mila lavoratori frontalieri varcano il confine per andare a lavorare in Svizzera. E di questi 65mila partono dalle province di Varese e Como. E rappresentano, spiega Alfieri, un quarto della forza lavoro del Canton Ticino.

Chi sono i frontalieri? Sono lavoratori italiani qualificati, “migranti quotidiani” che occupano posti in ogni settore dell'economia elvetica

Chiarite le conseguenze del provvedimento su frontalieri

«Nelle delicate ore notturne - racconta il senatore Alfieri - ho subito lavorato affinchè i ministeri di Roma e di Berna si parlassero per chiarire le conseguenze del provvedimento sui lavoratori frontalieri. Grazie a questa interlocuzione è stato chiarito che i nostri frontalieri che non possono utilizzare il telelavoro o lo smartworking potranno recarsi quotidianamente al lavoro oltreconfine, rientrando nella fattispecie “comprovate esigenze lavorative”».

Nel Canton Ticino in arrivo misure per promuovere il lavoro a casa

Inoltre è stato chiesto alle autorità ticinesi di «mettere in campo iniziative simili a quelle italiane - spiega Alfieri - per promuovere e facilitare le modalità di lavoro da casa anche in Canton Ticino. E ora a bellinzona si sta lavorando in questa direzione». Brera e Bellinzona stanno mettendo a punto misure anti-coronavirus con raccomandazioni legate anche al telelavoro e alo smartworking. Il problema è che molti trasnfrontalieri sonop proprio medici e infermieri che dovranno aiutare la Svizzera a gestire l’ondata dell’emergenza coronavirus in arrivo anche lì. E c’è preoccupazione, visto che i contratti ticinesi non danno le garanzie di quelli italiani, che l’emergenza non si trasformi in una selezione per fare restre al lavoro solo le figure di cui c’è bisogno, lasciando a casa gli altri.

Il chiarimento della Farnesina

La Farnesina, con una nota esplicativa al decreto dellì8 marzo 2020, ha chiarito che «le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli».