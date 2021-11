Coronavirus, ecco tutte le regole che scattano se si passa in zona gialla, arancione o rossa

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è qualche area del Paese che rischia di finire in zona gialla. Mentre si discute sull’opportunità di applicare le restrizioni solo ai non vaccinati, si registra anche in Italia un aumento dei contagi che colpisce in particolare alcuni territori - dall’ Alto Adige al Friuli Venezia Giulia - che passano dalla zona bianca a quella gialla. Restrizioni in vista, dunque. Ecco quindi le strette dalla normativa previste per le zone gialle, arancioni e rosse, quando salgono i contagi e aumenta l’occupazione delle aree ospedaliere Covid e delle terapie intensive.

ZONA GIALLA

Scattano una serie di restrizioni. Ecco quali.

Mascherine obbligatorie anche all’aperto

Con la zona gialla scatta l’obbligo di indossare le mascherine non solo al chiuso, come previsto per la zona bianca, ma anche all’aperto. Sempre.

Coprifuoco: non scatta in zona gialla

Non scatta il coprifuoco con la zona gialla, quindi si può liberamente circolare anche di notte.

Spostamenti fra regioni liberi

In zona gialla non ci sono limiti agli spostamenti fra regioni.