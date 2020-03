Coronavirus, dai sintomi ai numeri da chiamare: le risposte a tutti i dubbi I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test di Nicoletta Cottone

Cosa sappiamo finora del Coronavirus

2' di lettura

I sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test. Sono i contenuti di una breve guida pubblicata dall’Istituto superiore di sanità, realizzata in collaborazione con lo European Centre for Disease Control e il ministero della Salute. Il vademecum si rivolge in particolare alle persone cha hanno sintomi che possono suscitare il sospetto di contagio da coronavirus. Cosa fare in caso i dubbi.

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Se negli ultimi 14 giorni sei stato a stretto contatto con una persona infetta da Covid-19 o sei stato in un’area a rischio oppure hai lavorato in una struttura sanitaria con pazienti Covid-19, resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, che devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito del ministero della Salute. Clicca qui.