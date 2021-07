Coronavirus, ecco le varianti sotto la lente: Delta sorvegliata speciale

3' di lettura

Delle undici varianti del nuovo coronavirus sotto osservazione, a preoccupare di più sono cinque. Le più diffuse in tutto il mondo. L’ultima in ordine di tempo è la Epsilon, che secondo la rivista Science è una delle varianti che destano preoccupazione, le cosiddette Voc (Variants of concern). Per ora Epsilon è considerata una variante sotto osservazione e fa parte delle Voi (Variants of Interest).

Le varianti, inizialmente identificate con il luogo di provenienza, sono state in seguito riclassificate dall’Organizzazione mondiale della sanità utilizzando le lettere dell’alfabeto greco. L’Oms e i Centri per il controllo delle malattie degli Stati Uniti includono nel gruppo delle Vco (Variants of concern) le varianti Alfa, Beta, Gamma e Delta. Ecco le caratteristiche delle varianti e il livello di diffusione.

La classifica di Ecdc

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha diviso le varianti in gruppi. Nel primo gruppo ci sono quelle che destano preoccupazione: Alfa, Beta, Gamma e Delta. Poi ci sono le varianti “oggetto di interesse”. E qui troviamo Eta, identificata per la prima volta in Nigeria, Epsilon targata Usa, Theta che arriva dalle Filippine, Kappa identificata in India e Colombia. Poi ci sono quelle sotto monitoraggio, che sono Lambda che arriva dal Perù, Iota che nasce negli Usa e Zeta che arriva dal Brasile.

La variante Alfa, l’ex variante inglese è in calo

La variante Alfa - B.1.1.7 - prima identificata come variante inglese, è stata identificata nell’ottobre 2020 in Gran Bretagna e si è rapidamente diffusa in tutto il mondo sostituendo la versione precedente del nuovo coronavirus. In questo momento è la variante dominante nel mondo. Secondo il report Iss-ministero della Salute e Fondazione Bruno Kessler in Italia è al 57,8%, in calo rispetto al 18 maggio quando era all’88,1 per cento. É tenuta sotto controllo la sua versione portatrice della mutazione E484K, la cui diffusione è in aumento.

La Beta, non segnalata nelle ultime 4 settimane

La variante Beta - la B.1.351 - identificata in Sudafrica, sembra diffondersi con un’efficienza maggiore del 50% rispetto al virus originario e più facilmente tra i giovani. In Italia la banda dati Gisaid non rileva nuove segnalazioni nelle ultime 4 settimane.