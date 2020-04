Coronavirus ed eredità digitale: se muoio, che fine fanno conti, account e segreti?

In linea generale, teniamo conto che la legge protegge gli eredi patrimoniali, ma non necessariamente le nostre volontà e tantomeno i nostri segreti. Quindi cerchiamo in generale di:

a. essere ordinati, in modo da non perdere le cose;

b. manutenere l'elenco dei nostri asset digitali, lasciare chiare volontà sulla loro gestione;

c. stare leggeri, eliminando gli asset negativi: se l'elenco è breve, sarà facile farlo, aggiornarlo, lasciare le nostre volontà. Altrimenti lasceremo appunto imbarazzo, fastidio, difficoltà.



In pratica, questo significa:

1. Fare un elenco delle caselle e-mail. Solo se vogliamo davvero dare le chiavi di tutto a qualcuno consegniamo a questa persona la nostra password (e poi non scordiamo di comunicarne ogni periodica variazione). Dicono gli esperti: la/il partner non sono di solito delle buone scelte, meglio, se disponibili, dei discendenti o amici fidati.

2. Fare un elenco dei dispositivi elettronici e degli strumenti di backup. Non consegniamo password se non siamo sicuri che vogliamo dare accesso agli stessi e a tutti i loro contenuti.

3. Elencare gli asset di valore economico (polizze vita, conti in banca o online, ecc) per i quali c'è il rischio concreto di disperdere il patrimonio. Trova un modo per non perdere le criptovalute: senza la password un tuo erede non le possiederà, ma se gliela passi subito gli passi tutto, e non scriverla in un testamento, ché diventa pubblico!

4. Predisporre un mandato post-mortem exequendum, con l'aiuto di uno specialista o avvalendosi di strumenti online oggi disponibili, per dare validità legale alle tue volontà sugli asset di valore affettivo o pratico. Il mandato può – ma non deve necessariamente – essere allegato a un testamento.

Questi temi fanno parte di una serie di diritti appena emergenti, di cui il legislatore italiano si è già occupato, con grande solerzia. Con l'applicazione del GDPR in ambito italiano, l'art. 2 terdecies del decreto 101 del 10/10/18 ha infatti dato chiare disposizioni per il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale di un individuo. Dal punto di vista legale, nel nostro paese, è tutto abbastanza chiaro.

