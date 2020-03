Coronavirus, edicole e banche aperte. La old economy si riscopre «essenziale» Da anni filiali e rivendite sono vittime della rivoluzione digitale: oggi riemerge anche la funzione sociale delle attività di Alessandro Graziani

(Imagoeconomica)

2' di lettura



Nella desolazione delle strade vuote delle città e dei paesi, pochi negozi aperti: farmacie, salumerie, supermercati di generi alimentari. Ma anche, sulla base dell'ultimo decreto del Governo, filiali bancarie ed edicole. Che si trovano a essere considerati tra i pochi “servizi essenziali” per la popolazione.

Da anni sia le filiali che le edicole di giornali sono vittime della digital disruption. Una tendenza inesorabile che non si interromperà certo con la crisi attuale. Eppure in questi giorni, sia gli edicolanti che i dipendenti degli sportelli bancari si trovano a essere tra i pochi “negozianti” a diretto contatto con il pubblico. Segno, forse, che la loro attività ha ancora un valore per la società. E che la old economy, quando serve, resta un presidio importante e da tutelare anche nell'era digitale.

Se per l'edicolante il tempo di contatto con il cliente è rapido, e le precauzioni si limitano a guanti e mascherine, per i bancari le disposizioni sono più stringenti e prevedono l'ingresso in filiale di un cliente alla volta e improvvisate strutture per mantenere la distanza di un metro.

Tra banche e sindacati e' in atto in queste ore un confronto sugli orari di apertura degli sportelli e sulla fornitura di mascherine e disinfettanti. Ed e' possibile che tra qualche giorno non tutte le filiali restino aperte, mantenendo comunque la copertura delle varie zone delle città.

Resta il fatto che - dopo aver ascoltato per anni il refrain: ma chi entra più fisicamente in una filiale? - ora gli sportellisti bancari scoprono di essere tuttora un servizio essenziale. Come i pochi edicolanti rimasti aperti negli ultimi anni.