Coronavirus, gli effetti sui mercati finanziari e sull'economia globale in dieci domande di Pierangelo Soldavini

1' di lettura

È stata una delle settimane peggiori per i mercati finanziari globali sotto l'onda dei timori per la pandemia del coronavirus. Dalle Borse ai titoli di stato al petrolio, tutti gli asset sono stati colpiti. Dieci domande per capire gli effetti del contagio

● Domanda 2: La Bce vara nuove aste di liquidità e 120 miliardi di acquisti di titoli. Lagarde: i governi spendano di più

● Domanda 3: Coronavirus, Bruxelles pronta a sospendere il Patto di stabilità

● Domanda 4: Da Bruxelles secondo via libera al deficit aggiuntivo da 20 miliardi

● Domanda 5: Borse oltre la barriera del -20%. Ora siamo in fase Orso, che vuol dire?

● Domanda 6: Borse, come siamo arrivati al ribasso più violento della storia dei mercati

● Domanda 7: Borse: Piazza Affari vola, rimbalza anche Wall Street. Spread giù a 220

● Domanda 8: Covid-19, DiaSorin lancia il test in 60 minuti

● Domanda 9: Von der Leyen: «Per Italia ampio margine di manovra». Massima flessibilità su aiuti di Stato e patto di stabilità

● Domanda 10: Petrolio, nella guerra dei prezzi Riad combatte anche in mare