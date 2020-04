Coronavirus, la sostenibilità riduce la volatilità dei fondi pensione

Tuttavia, in questo caso non vi è stata un'efficace azione di contenimento dell'offerta e sembra che una delle ragioni alla base di questa situazione sia la consapevolezza che il futuro del petrolio, come principale fonte di energia, sia in qualche modo segnato dall'impatto che esso ha sul cambiamento climatico (fattore “ambientale”). In ragione di questa nuova presa di coscienza, i paesi produttori non sono più interessati a collaborare fra loro e tentano di tagliare fuori i concorrenti, collocando per primi e a prezzi bassi la maggiore quantità di petrolio, al fine di poter sostenere le proprie economie che iniziano a mostrare segni di fragilità. Ciò evidenzia quanto possa essere concreta la considerazione degli aspetti di sostenibilità, al punto tale che possono anticipare trend così rilevanti come quelli in atto nell'ambito energetico.



Il secondo esempio è relativo alla sicurezza sul lavoro, un tipico parametro “Sociale” che viene analizzato da chi si occupa di sostenibilità: le aziende che considerano in modo serio e accurato tale aspetto aldilà delle previsioni normative, sono senza dubbio quelle che potranno affrontare in maniera più robusta la gestione della propria attività in una fase così delicata. Al contrario, chi non gli presta la dovuta attenzione potrebbe facilmente andare incontro a episodi che possono danneggiare irreversibilmente il valore dell'azienda, soprattutto in una fase in cui bisogna dedicare grande impegno alla tutela della salute dei lavoratori e dei fruitori dei servizi, soprattutto ad esempio nel settore sanitario e delle infrastrutture sociali come si è potuto purtroppo vedere in questa fase.



Il terzo e ultimo esempio riguarda il trasporto aereo e il turismo, settori che hanno evidenziato negli ultimi anni un trend molto evidente di riduzione dei costi e di globalizzazione, che solleva un problema di sostenibilità sotto il profilo ambientale (l'attrattività di diverse località turistiche è stata radicalmente modificata) e sociale (le città meta del turismo di massa stanno perdendo la loro identità). Alla luce del rischio di diffusione di pandemie come quella che stiamo vivendo, come si potrà ipotizzare un diverso modello di sviluppo per questi due settori così importanti?



Gli investitori focalizzati sui temi della sostenibilità hanno costruito portafogli più attenti ai rischi sopra descritti, facendosi trovare meno impreparati di fronte al tracollo di alcuni settori o aziende. È per questa ragione che, sebbene la grande concentrazione sulla crescita del Pil potrebbe indurre la tentazione di rinunciare temporaneamente al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, ritengo che l'attenzione dei fondi pensione debba, invece, sempre più concentrarsi su questi fattori, nella convinzione che possa costituire l'unica modalità per mitigare gli effetti della prossima crisi.

(°) Direttore Generale Fondo Pensione Pegaso