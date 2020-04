Coronavirus, emergenza e tentazione pericolosa del leader: usiamo gli anticorpi al maschio alfa

Stiamo camminando su un crinale sottile - lo si fa sempre in momenti di crisi – ma occorre esserne coscienti per mantenere lo sguardo fisso in avanti, senza sbandamenti e scivoloni che potrebbero avere conseguenze durature e pericolose. Per questo può non essere futile ricordare che, in realtà, l’importanza che i leader rivestono nei momenti di difficoltà e il consenso che ne scaturisce, gli deriva non tanto da capacità improvvisamente diventate superiori, ma piuttosto dalla funzione di coordinamento e di punto focale che, meglio di altri, possono svolgere per via del ruolo che ricoprono.

Il leader da solo non basta

Funzioni che, quando si affrontano situazioni di crisi, facilitano l’azione collettiva necessaria per farvi fronte in maniera efficace. Un ruolo di coordinamento che, necessariamente e imprescindibilmente, deve tener conto di chi, poi, opera nel concreto, la cui azione non dovrebbe essere posta in ombra dalle narrazioni ufficiali.

L’attribuzione di poteri quasi taumaturgici al leader non può, quindi, far passare in secondo piano il fatto che, al di là delle decisioni apicali, la risposta efficace alla crisi dipende fondamentalmente dalle scelte, dai comportamenti, spesso dal sacrificio, di milioni di altre persone che, con competenza, abnegazione e senso morale, fanno la loro parte in un enorme gioco di squadra.

La mobilitazione delle nostre energie migliori

Lo vediamo in questi giorni in tutti coloro che rimangono pazientemente in casa, che hanno ristrutturato i loro spazi e le loro abitudini quotidiane per dare il loro contributo contro la diffusione del virus. In tutti i lavoratori in prima linea: operatori sanitari, forze dell’ordine, lavoratori in genere che continuano a fare il loro dovere come prima e meglio di prima. Gli spazzini, i casellanti, i fornai, gli insegnanti senza orario, gli studenti che non copiano, ma anche i nonni che non vedono i nipoti e gli amici che non si possono più abbracciare.