Coronavirus, emergenza sanitaria migranti: «Chiudere i grandi centri e optare per accoglienza diffusa»

L’opzione della accoglienza diffusa

Il documento non evidenzia solo le criticità ma chiede al legislatore soluzioni concrete ed immediate, che consentano di garantire a tutte le persone le medesime tutele previste dai provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus. Con specifico riguardo ai Cas, ad esempio, le associazioni firmatarie chiedono che vengano chiusi quelli di grandi e medie dimensioni, riorganizzando il sistema secondo il modello della accoglienza diffusa in piccoli appartamenti e distribuiti nei territori. E nelle more della chiusura dei grandi centri, definire «specifici protocolli di gestione dei casi positivi in strutture collettive, che riguardino tanto le/gli ospiti quanto gli operatori/trici e le/i volontari coinvolti». Strutture in grado di erogare l’assistenza e monitoraggio sanitario richiesto.

Il problema dei senza dimora

C’è poi il problema dei senza dimora. A seguito dell'entrata in vigore del decreto Salvini ( D.L. 113/18, convertito in L. 132/18) tanti cittadini stranieri hanno ricevuto un diniego alla richiesta di protezione internazionale o hanno perso il titolo di soggiorno e sono costretti a vivere ai margini della società. Si tratta di cittadini stranieri senza fissa dimora o costretti a vivere negli insediamenti informali, nelle aree urbane o nelle aree rurali, caratterizzati da precarie condizioni igienico-sanitarie e disagio abitativo. Di qui la richiesta per loro di accesso a strutture di accoglienza adeguate, «tali da evitare situazioni di sovraffollamento, effettuando il necessario monitoraggio sanitario e prevedendo anche in tali casi la predisposizione di protocolli per la gestione dei casi positivi e l'individuazione di strutture di destinazione per l'attuazione delle misure di isolamento in permanenza domiciliare»

Il caso dei Cpr e degli hotspot

Il Documento chiede, altresì, che venga consentito l'accesso al SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) anche per coloro che ne sono stati esclusi dal decreto sicurezza (titolari di permesso umanitario, richiedenti asilo). E accende un faro anche sule condizioni nei CPR (centri di permanenza per il rimpatrio) e negli hotspot, ove «un numero elevato di persone vive in condizioni di promiscuità, spesso in condizioni sanitarie precarie e in assenza di adeguati presidi sanitari interni ai centri». «Appare del tutto evidente - si legge ancora - che un contagio all'interno dei CPR o degli hotspot avrebbe conseguenze drammatiche, in quanto non potrebbe essere affrontato con misure di isolamento dei soggetti che risultassero contagiati». Di qui la necessità di «impedire nuovi ingressi nei Cpr e negli hotspot e per le persone già trattenute nei Cpr di disporre le misure alternative al trattenimento, stante l'impossibilità attuale di eseguire ogni rimpatrio nei Paesi di origine». Nonché «che si proceda con la massima tempestività alla progressiva chiusura dei suddetti centri»

Sbarchi e soccorso in mare

Il documento non si dimentica neppure della situazione in cui versano le persone migranti che anche in questo periodo possono arrivare in Italia, per cercare di sottrarsi a morte e torture nei campi in Libia o in fuga da situazioni di grave pericolo. Le misure straordinarie e urgenti per la gestione dell'emergenza sanitaria hanno inevitabilmente comportato per le organizzazioni umanitarie impegnate nelle attività di ricerca e soccorso difficoltà organizzative e logistiche che rischiano di ritardare il riavvio delle operazioni in mare. La richiesta è che «vengano predisposte misure che consentano la rapida indicazione di un porto sicuro per lo sbarco e la predisposizioni di protocolli atti ad evitare la diffusione della pandemia in corso».

Per approfondire:

● Coronavirus, il blocco taglia i consumi di energia come ai tempi della Seconda guerra mondiale

● Il virus per ora “corre” come in Cina: attenzione al rischio Sud e grandi città