Coronavirus: dall'Erasmus+ alla sospensione delle gite, Italia a rischio isolamento di Andrea Carli

(ANSA)

Non ci sono solo le soluzioni messe in campo sul territorio nazionale per evitare che l'epidemia del coronavirus si diffonda ulteriormente. C'è un'altra partita che l'Italia sta giocando in queste ore. Una partita che riguarda il rapporto con gli altri paesi, e che espone la penisola a un rischio isolamento. A cominciare dallo stop alle gite scolastiche. Atene ha sospeso quelle nel nostro paese. Il ministero serbo dell'Istruzione ha invitato le scuole a rimandare i viaggi di studio in Italia. E poi c'è la stretta sulle attività Erasmus+ e la decisione dell'Austria di revocare il blocco dei treni con l'Italia.