Coronavirus, esperti in rete per tutti i dubbi dell’emergenza Da venerdì 20 marzo quesiti e risposte nel Forum dell’Esperto Risponde di Mauro Meazza

1' di lettura

Dai pagamenti delle imposte alle assenze dal lavoro, dalla cassa integrazione agli aiuti per famiglie, imprese e professionisti. L’emergenza coronavirus e i provvedimenti del Governo (i decreti legge, i decreti della Presidenza del Consiglio, le ordinanze dei ministeri) investono diversi aspetti dell’economia, del diritto e della vita quotidiana.

Per affrontare le questioni più importanti, Il Sole 24 Ore mette a disposizione un Forum speciale dell’Esperto Risponde . I lettori possono inviare le domande agli esperti, che rispondono sia direttamente nel Forum sia sul quotidiano in edicola.

Si possono inviare i quesiti dalle 10 di venerdì 20 marzo, fino alle 18 di venerdì 27 marzo e vengono privilegiati gli aspetti di interesse generale. I lettori possono consultare liberamente le risposte via via fornite dagli esperti, nei vari argomenti.

La partecipazione al Forum è gratuita ed è richiesta solo la registrazione.

Il Sole 24 Ore e Radio24 mettono inoltre a disposizione più strumenti e approfondimenti per l’emergenza coronavirus: la cronaca giorno per giorno, gli instant book (per gli abbonati) dedicati al virus e alla scuola a distanza, il confronto quotidiano con gli esperti e gli ascoltatori nei programmi Obiettivo Salute e Due di Denari.