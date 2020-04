Coronavirus, Essilux cancella la cedola e taglia i compensi al board Cda lascia aperta la posibilità di rivalutare lo stato del business nella seconda parte dell’anno ed eventualmente porre in pagamento un dividendo eccezionale di Matteo Meneghello

2' di lettura

Per l’emergenza Coronavirus EssilorLuxottica sta lavorando a «misure volte a ridurre tutte le spese operative e di cassa, come il taglio o il posticipo dei compensi del gruppo dirigente» e il Cda ha approvato

l’applicazione della “misura ai suoi membri, riducendo i loro compensi del 50 per cento». Lo si legge in una nota. Cancellato il dividendo 2019 prima “sospeso”.

Il Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica ha deciso di non proporre alcun dividendo all’approvazione dell’assemblea degli azionisti del 25 giugno. Ha inoltre concordato la possibilità di rivalutare nella seconda metà dell’anno lo stato del business e l’efficacia delle misure adottate per affrontare l'epidemia di Covid-19. Se il recupero sarà sufficientemente solido, il Consiglio di amministrazione potrà proporre un dividendo eccezionale da porre in pagamento entro la fine del 2020.



Il Consiglio di amministrazione inoltre ha chiesto al direttivo di lavorare su una serie di misure volte a ridurre tutte le spese operative e di cassa, come il taglio o il posticipo dei compensi del gruppo dirigente. Il board ha votato a favore dell’applicazione di una simile misura ai suoi membri, riducendo i loro compensi del 50%.



Infine è stato varato un fondo anti Covid-19 da 100 milioni di euro per proteggere il capitale umano della società. Questo fondo sosterrà i dipendenti in difficoltà e le loro famiglie.

Le decisioni del gigante delle lenti e delle montature avvengono all'interno di «nuove misure per contrastare la pandemia di Covid-19 e preparare la ripresa», spiega il gruppo italo-francese. «Il business degli occhiali da vista e delle lenti oftalmiche rappresenta circa il 70% del fatturato della società e risponde al bisogno primario in tutto il mondo di vedere meglio.

L’esperienza delle precedenti crisi economiche - spiega Essilux - suggerisce che gli acquisti di beni e servizi per la correzione della vista saranno differiti durante l’emergenza, ma non annullati. In linea con la sua mission di aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita, la società ha le risorse necessarie per rispondere a

una domanda di mercato resiliente che è oggi sospesa ma che si

ripresenterà non appena la situazione si stabilizzerà». Su queste basi EssilorLuxottica «intende oggi assecondare il temporaneo calo dell’attività e preservare il suo bilancio aziendale, preparandosi a cogliere le opportunità nel settore dell’eyewear e nell’eyecare che si presenteranno nella seconda metà dell’anno.