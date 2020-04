Coronavirus, Euroitalia sostiene la Croce Rossa di Monza L’azienda di Monza destinerà il ricavato delle vendite online del suo marchio Naj Oleari Beauty per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di Marika Gervasio

1' di lettura

In piena crisi Covid-19 Euroitalia prosegue nell'attività dell'e-commerce con il brand make-up di proprietà Naj Oleari Beauty. L’azienda di Monza destinerà il ricavato delle vendite online del sito www.najolearibeauty.com dal 14 marzo 2020 al 13 aprile 2020 al Comitato monzese della Croce Rossa Italiana Monza per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (occhiali di protezione, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, calzari, guanti, cuffie, camici e tute).

EuroItalia è un’azienda tra i leader nel commercio delle fragranze italiane che opera nel settore luxury beauty a livello internazionale. Nasce nel 1978 dalla visione pionieristica di Giovanni Sgariboldi che ha da subito creduto nel potenziale della profumeria selettiva made in Italy.

«Questo gesto ci riempie di orgoglio – commenta Dario Funaro, presidente del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana -. Siamo contenti che EuroItalia abbia voluto essere al fianco dei nostri volontari devolvendo un mese di ricavato di e-commerce alla nostra causa. Per noi questo gesto ha un immenso valore: grazie mille per aver deciso di stare al nostro fianco in questo momento che, anche per voi, è di grande difficoltà».