Coronavirus fase 2, i concessionari pronti a tornare in pista In un video richiesto dai costruttori automobilistici, i dealer hanno mostrato i valori che nelle generazioni si sono ampliati e modificati per rendere ancora più piacevole l'esperienza nello showroom.

Nasce un video che racchiude i valori della rete di vendita. Federauto, la Federazione italiana concessionari auto che riunisce le imprese di vendita e assistenza di autovetture, veicoli commerciali, industriali e autobus operanti sul suolo nazionale, sulla base di un mandato dei costruttori automobilistici ha realizzato il video dal titolo #ilmotoreitaliano, che racconta tutti i valori dei dealer. Nonostante il blocco delle attività dall'11 marzo scorso i concessionari sono al servizio dei clienti, impegnati a mantenere vive le aziende con la stessa energia che da oltre cento anni assicura al Paese la mobilità.

Il presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino ha dichiarato: «Uniamo generazioni ed esperienze in 1.500 aziende e imprese familiari, un motore economico che nel complesso produce 80 miliardi di gettito fiscale nelle casse dello Stato. Oggi il nostro Paese sembra essersi fermato ma il nostro impegno è sempre accanto alle comunità locali e a chi opera nell'emergenza. Siamo pronti a mettere nuovamente in movimento il Paese e riprendere il viaggio della storia dell'Italia, scrivendola con la libertà della mobilità di persone e aziende. Noi ci siamo per ripartire tutti insieme».