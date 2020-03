Da Apple a Burger King a Coin, chiusi i negozi in tutta Italia. Fca, fermi gli stabilimenti Serrande abbassate anche per gli store Rinascente, Coin, Cisalfa, Decathlon, Calzedonia, Geox e Kiko. Fca blocca temporaneamente i siti produttivi di Pomigliano. Melfi e Cassino per igienizzare gli impianti

Apple chiude tutti i suoi 17 store in Italia a causa del coronavirus, senza dare indicazioni su una possibile data di riapertura. Lo stesso fanno i ristoranti Burger King, che si fermano fino a quando l’emergenza sarà rientrata, e i negozi sportivi della catena Cisalfa. Serrande abbassate anche per gli store Rinascente, fino al 3 aprile, per i negozi Benetton, chiusi dal 12 marzo per 2 settimane, e per gli store Coin, dal 12 al 22 marzo.

Mentre il governo non si è ancora pronunciato sulla richiesta della regione Lombardia di chiudere tutti i negozi, uffici e alberghi per arginare il contagio, di fatto gran parte delle attività commerciali si è già fermata, complici anche ordinanze locali che mettono limiti ad alcuni settori produttivi. Già nella giornata di martedì 10 marzo anche catene come Calzedonia, Decathlon, Geox e Kiko avevano annunciato chiusura dei punti in vendita in tutta Italia. Anche il gruppo Armani ha fermato i suoi negozi e ristoranti a Milano. Intanto, anche Fca chiude temporaneamente alcuni impianti italiani nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus.

Le ordinanze

Mercoledì 11 marzo il sindaco di Messina ha annunciato che per arginare i contagi da coronavirus «tra 48 ore da oggi i negozi dovranno restare chiusi tranne supermercati, farmacie e chi vende beni di prima necessità». In Campania il governatore Vincenzo De Luca con un’ordinanza del 10 marzo ha dato lo stop a parrucchieri, barbieri e centri estetici «con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020»: Lo stesso ha fatto il presidente della regione Calabria, Jole Santelli.



Chiusi gli stabilimenti Fca

Si fermano le fabbriche Fca di Pomigliano da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo, Melfi e la Sevel giovedì 12, venerdì 13 e sabato14 marzo, Cassino giovedì 12 e venerdì 13 marzo. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari. Da quanto si apprende dal gruppo si tratta «interventi straordinari» che arriveranno anche, in alcuni casi, alla chiusura temporanea di singoli impianti per mettere in atto tutte le misure possibili per minimizzare il rischio di contagio tra i lavoratori. In particolare, saranno ridotte le produzioni giornaliere con un minor addensamento di personale nelle principali aree di lavoro. In ogni stabilimento saranno inoltre fatti interventi specifici di igienizzazione delle aree di lavoro ed in particolare delle aree comuni di relax, degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Al via processo di igienizzazione

Le azioni di igienizzazione dei singoli locali proseguiranno anche successivamente a questo primo intervento straordinario. Questi nuovi importanti interventi rafforzano le misure di sicurezza che sono state immediatamente implementate all’esplosione del virus in Italia nelle scorse settimane e che sono state comunicate a tutti i lavoratori italiani con molteplici strumenti di comunicazione interna (Employee Portal, locandine nei siti produttivi, informative dei singoli responsabili delle risorse umane).