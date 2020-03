Coronavirus, Fca si ferma in Europa fino al 27 marzo

Ferrari ai box

La medesima decisone, lo ricordiamo, è stata presa da Ferrari. Il Cavallino infatti Ferrari ha scelto di sospendere la produzione di Maranello e Modena fino al 27 marzo. Le attività aziendali non legate direttamente alla produzione continueranno regolarmente grazie alle soluzioni di lavoro agile (smart working). Di pari passo con l'attività produttiva, anche la gestione sportiva ha sospeso le sue attività operative.

Anche Volkswagen ha ammesso che sta diventando difficile mantenere la produzione nei suoi stabilimenti europei con la diffusione del coronavirus che interrompe i fornitori e i governi nazionali che dichiarano le emergenze. La situazione in Europa è in netto contrasto con la base produttiva dell’azienda in Cina, dove 31 delle sue 33 fabbriche sono tornate in produzione dopo settimane di chiusura quando la pandemia di coronavirus ha colpito il Paese. «Mentre la situazione in Cina si sta stabilizzando, sta diventando sempre più difficile in Europa», ha dichiarato Joern Roggenbuck, portavoce della Volkswagen. «Sta diventando più complicato mantenere le catene di approvvigionamento».

Gli stabilimenti Lamborghini e Bugatti di Volkswagen in Italia hanno interrotto la produzione. Sulla scia della dichiarazione del governo spagnolo di uno stato di emergenza, le fabbriche Volkswagen a Martorell e Navarra sono state chiuse. Gli impianti producono veicoli per Seat e altri marchi di autovetture Volkswagen. Nella Repubblica Ceca, che ha anche messo in atto misure rigorose per fermare la diffusione del virus, l'unità Skoda della Volkswagen sta mantenendo la produzione con difficoltà, ma non ha ancora chiuso, ha detto il portavoce.

