Coronavirus: Fca, al via produzione elettrovalvole per Siare Al via l’annunciata produzione di apparati medicali nello stabilimento Fca di Cento

Parte nello stabilimento Fca di Cento (Ferrara), dove si costruscono potori (ex Vm), la produzione di elettrovalvole, cuore pulsante dei ventilatori, di cui c'è bisogno in Italia e in altri Paesi per far fronte al Coronavirus. Le elettrovalvole provenienti da Cento saranno utilizzate nei laboratori della Siare permettendo una riduzione dei tempi di produzione delle apparecchiature complete all'interno dell'impianto di Valsamoggia di almeno il 30-50%. Lo spiega Fca sul sito web.

In collaborazione con i tecnici della Siare, il gruppo di lavoro Fca, composto da circa 20 persone, ha analizzato il flusso di reperimento dei componenti da utilizzare attraverso i fornitori specializzati e la metodologia ottiper l'assemblaggio del dispositivo elettronico. E' stata analizzata la gestione dell'ampliamento produttivo nei laboratori della

Siare. L'obiettivo è aiutare a incrementare la produttività alla Siare Engineering attraverso l'aumento della produzione giornaliera partito già questa settimana.