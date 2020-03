Coronavirus, Ferrari ferma la produzione: stipendi garantiti ai dipendenti

«La tutela della salute viene prima della produzione – Stefania Ferrari, segretario Fiom Cgil di Modena plaude all'accordo raggiunto con il management di Maranello e le altre rappresentanze sindacali – e la decisione adottata in Ferrari dimostra come in questa situazione di emergenza si possa lavorare unitariamente per tutelare i diritti di tutti i lavoratori, sospendendo le attività produttive non essenziali». E sospendendo anche tutte le divisioni e i dissidi di rappresentanza politica e sindacale che in questi ultimi dieci anni hanno caratterizzato il complesso mondo Fiat.

Nei due siti del Cavallino non si sono registrate in queste due settimane né emergenze sanitarie né minacce di scioperi dei lavoratori per rivendicare maggiore sicurezza, a differenza di altri marchi della meccanica emiliana, da Toyota a Bonfiglioli. Anche Ducati ha ufficializzato la chiusura, fino a metà della prossima settimana delle linee di assemblaggio motore e veicolo, nonostante sia nel picco di produzione. E staranno a casa tutta la prossima settimana anche i 200 dipendenti della Motori Minarelli, un fermo che a cascata si ripercuoterà sullo stabilimento francese Yamaha di assemblaggio.

Proseguono invece le attività nella filiera emiliana del packaging, tra soluzioni di smart working e suddivisione dei turni di lavoro nei gruppi Ima, Marchesini e Gd-Coesia.