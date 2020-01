Coronavirus: Fiavet sospende i tour turistici verso la Cina La Federazione Italiana delle Agenzie di Viaggio e delle Imprese del Turismo per chi ha già prenotato consiglia di contattare gli operatori turistici per un un cambio di destinazione di Biagio Simonetta

Virus Cina, piu' controlli a Fiumicino e Malpensa

Non accenna a placarsi l'emergenza “coronavirus” in Cina. E di conseguenza sono sempre più stringenti le misure per chi viaggia verso il Paese asiatico. Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che la diffusione del virus sta accelerando, parlando di situazione «molto grave». L'Organizzazione mondiale delle Sanità ha parlato di «elevato rischio a livello globale». Per chi è diretto in Cina, il consiglio che arriva da diversi enti, è quello di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. E cosa succede a chi ha già prenotato?



I consigli della Fiavet

Fiavet, la Federazione Italiana delle Agenzie di Viaggio e delle Imprese del Turismo, ha ricevuto la raccomandazione dal governo cinese di sospendere tutti i tour turistici con destinazione Cina. Chi ha già prenotato un viaggio, può provvedere ad un cambio di destinazione. Ogni anno sono ben 200.000 gli italiani che si recano in Cina solo per turismo. «In queste ore – ha detto Ivana Jelinic, presidente della Fiavet - sono in costante contatto con le autorità del posto». A Pechino sono state chiuse al pubblico la Muraglia Cinese e la Città Proibita, e anche a Shanghai sono stati presi provvedimenti simili. Si tratta dei luoghi maggiormente affollati dai turisti. «La situazione è mutevole – ha detto ancora Jelinic -. Gli operatori turistici, in caso di partenze imminenti e già programmate metteranno a disposizione dei clienti anche destinazioni alternative».



Per chi è già in Cina i consigli della Fiavet sono i seguenti: «Evitare luoghi di assembramento, dotandosi sempre di mascherina anche a causa dello smog in alcune città; consumare cibi rigorosamente ben cotti; mettersi in viaggio solo se si è in perfetta condizione di salute; non bere acqua dalle fontane ma solo da bottigliette ben sigillate; usare i disinfettanti per le mani; portare dietro sempre le medicine di uso comune. «Sia gli italiani che sono già in Cina – fanno sapere dalla Federazione – dovrebbero mettersi in contatto con i propri agenti di viaggio per fare con loro una valutazione immediata della situazione».



No a viaggi fai da te

Il fai da te, quindi le prenotazioni dirette, «Espone a molti rischi, in particolare per i viaggi in Cina, dove la lingua inglese non è molto diffusa» ha detto ancora Ivana Jelinic. «È rischioso anche e soprattutto in condizioni di emergenza. Se si è soli ci si può imbattere in problemi di carattere oggettivo, come il voler spostare un volo per partenze anticipate. Nella maggior parte dei casi, chi segue il fai da te non pensa a stipulare una polizza sanitaria, che invece è già prevista nei viaggi organizzati dagli operatori turistici». In Cina la sanità è quasi tutta a pagamento e dunque l'assenza di polizze ad hoc può rappresentare un problema. «Il ruolo delle agenzie di viaggio – ha concluso la Jelinic - è importante anche in queste situazioni, perché si hanno maggiori garanzie che vanno dalle coperture assicurative alle informazioni in tempo reale su tutto».



Il messaggio della Farnesina

In queste ore, sul sito della Farnesina è comparso un nuovo avviso, che in sostanza raccomanda di evitare i viaggi nella zona del focolaio del Coronavirus. «A seguito della diffusione del “nuovo coronavirus” 2019-nCoV, originatasi dalla città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, - è scritto - si raccomanda di evitare tutti i viaggi nella provincia dell'Hubei. Dal 31 dicembre 2019 si continuano a registrare casi di persone affette da coronavirus in tutta la Cina continentale, nonché casi di decessi connessi al virus. La grande maggioranza dei casi di infezione è stata registrata a Wuhan, ma sono state coinvolte anche altre città e province, tra le quali Pechino, Shanghai e il Guangdong». Il governo italiano sta inoltre programmando un rimpatrio dei circa 60 italiani, come stanno già facendo Germania e Francia e altri Paesi.





I consigli del Ministero della Salute

Anche il Ministero della Salute ha diramato tutta una serie di consigli sul virus cinese. I più importanti: se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l'influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio. La vaccinazione antinfluenzale semplifica la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Coronavirus e influenza. Inoltre, riducendo le complicanze da influenza nei soggetti a rischio, aiuta a mantenere più efficienti i pronto soccorso. È raccomandato, inoltre, di: evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi; evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori; lavare frequentemente le mani. Qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico. Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità contattare l'Ambasciata o il Consolato del proprio Paese. Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale si deve, contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500; indossare una maschera chirurgica se si è in contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente.

