Coronavirus, Figliuolo: «Vaccinare non solo i residenti, ma anche i domiciliati. In Sicilia somministrazioni anche in chiesa»

Ampliare la platea dei somministratori

il generale ha spiegato che l'obiettivo immediato nella campagna vaccinale italiana è «l'ampiamento della platea dei vaccinatori dando impulso a tutti gli accordi» stretti da ministero e struttura commissariale che riguardano gli oltre 40mila medici di medicina generale, gli studi privati, l'impiego in hub dei medici specializzandi, i pediatri libera scelta e gli odontoiatri. E, ha detto, «se necessario altri medici a chiamata si aggiungeranno».

Trend di consegna in crescita

Nella campagna vaccinale, ha detto il commissario, c’è un cambio di passo, un trend di consegne in crescita. «Siamo di fronte a un cambio di passo che sta portando i primi risultati: le forniture complessive di vaccini nel solo mese di marzo ammontano a oltre 7,6 milioni di dosi e solo questa settimana ne stanno arrivando circa 3 milioni, ieri (29 marzo, ndnr) un milione di Pfizer, domani (31 marzo, ndr) oltre 500mila di Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca, su un totale di 14,2 mln realizzato nel primo trimestre», ha detto il commissario per l'emergenza. «Sostanzialmente abbiamo recuperato molto del divario che ci si aspettava perché nel trimestre si aspettavano 15,6 milioni e noi chiudiamo a 14,2», ha aggiunto. Le somministrazioni «hanno raggiunto - ha ricordato il generale - quasi 9,6 milioni di dosi e si è registrato un notevole incremento per i più vulnerabili: oggi sono 3,7 milioni le dosi loro somministrate. Per aprile - ha sottolineato Figliuolo - le forniture attese confermano questo trend, con oltre 8 milioni già assicurate di cui 400mila di Johnson and Johnson, con un trend in crescita».

Gelmini: «Allo studio nel nuovo decreto Covid automatismi per aperture mirate»

Intanto fervono i lavori per limare il testo del prossimo decreto Covid. «Stiamo dicendo tutti la stessa cosa: occorre dare ai cittadini una prospettiva di speranza. Allo stesso tempo questo non è il momento per dire ‘riapriamo tutto'. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi se i numeri miglioreranno all’interno del dl servirebbe un automatismo per prevedere aperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento», ha sottolineato la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini.