Coronavirus, fine lockdown, liberi tutti: cosa accadrà se l’Rt ricomincerà a salire?

Se l’Rt dovesse risalire – cosa che attualmente non sta accadendo – allora l’Italia potrebbe ritrovarsi nuovamente in una situazione delicata, con un numero di infetti anche più elevato rispetto al picco di aprile. A risalire potrebbe essere anche il numero di ricoverati negli ospedali e in terapia intensiva.

Lo studio pubblicato su una rivista Usa

Questo è lo scenario che emerge dallo studio Predicted effects of stopping COVID-19 lockdown on Italian hospital demand, recentemente pubblicato sulla rivista Disaster Medicine and Public Health Preparedness e realizzato dal gruppo di docenti e ricercatori del dipartimento di Medicina traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, del Crimedim (il Centro di ricerca in medicina d’emergenza e dei disastri che fa capo allo stesso ateneo) e del dipartimento di Economia e Scienze politiche dell’Università della Val D’Aosta.

«La nostra è un’analisi di scenario – spiega Francesco Barone Adesi, professore di Sanità Pubblica all’Università del Piemonte Orientale e autore di riferimento dello studio – con la quale capire cosa succede se l’indice Rt inizia a salire, anche se lentamente, e che impatto potrebbe avere sul sistema sanitario».

Lo studio nella sua prima versione si basava sui dati raccolti dalla Protezione civile fino al 17 aprile e immaginava due scenari in vista delle decisioni del governo sull’uscita dal lockdown: in quello A una riapertura a intermittenza, in quello B una riapertura graduale e costante.

«Con la scelta operata dal governo a partire dal 4 maggio – spiega Francesco Barone Adesi – è evidente che ci troviamo all’interno dello scenario B. Ma non è detto che l’Rt inizi a salire. Questa variabile dipenderà in buona parte dal rispetto delle regole da parte dei cittadini. Se l’Rt dovesse ricominciare a crescere, seppur lentamente, questo potrebbe diventare un problema».