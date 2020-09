Coronavirus, a Fiumicino apre il drive-in test nel parcheggio La struttura, realizzata in un’area di circa 7mila metri quadrati messa a disposizione da Aeroporti di Roma, è gestita dalle autorità sanitarie della Regione Lazio ed è presidiata da personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana

Via al drive-in test nel parcheggio di Fiumicino. É attivo dalle 15 presso il parcheggio lunga sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino il nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19. La struttura è stata realizzata in un’area di circa 7mila metri quadrati messa a disposizione da Aeroporti di Roma riconvertendo in 72 ore una porzione del parcheggio lunga sosta. É gestita dalle autorità sanitarie della Regione Lazio ed è presidiata da personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana. Come già accaduto per il presidio sanitario in funzione dal 16 agosto scorso al Terminal 3 Arrivi, anche questa struttura è stata realizzata a tempo di record grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Usmaf, Istituto Spallanzani, Croce Rossa Italiana e Adr.

Più si garantisce sicurezza, più riparte l’economia

«Un lavoro straordinario da parte dei nostri operatori sanitari e della Croce rossa italiana», ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Più si garantisce la sicurezza e più riparte l’economia. Lo scalo di Fiumicino è un motore importante per l’economia del Paese», ha dichiarato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. «La rapida realizzazione di un drive-in di notevoli dimensioni in aeroporto non solo testimonia coscienza e impegno nel mettere in campo tutto quanto possibile per fronteggiare con determinazione l’emergenza Covid-19 ma, in prospettiva, guarda anche alla possibilità di offrire a tutti i nostri passeggeri un’opportunità in più per gestire in modo semplice e rapido le attività di controllo del contagio», ha sottolineato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.