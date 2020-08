Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato a Milano. Salgono a 63 i positivi del Billionaire L’imprenditore, 70 anni, ha i sintomi di una polmonite. Non si trova in terapia intensiva

Quando Briatore si scagliava contro il sindaco di Arzachena per lo stop al Billionaire

L’imprenditore, 70 anni, ha i sintomi di una polmonite. Non si trova in terapia intensiva

2' di lettura

Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. È quanto hanno detto all'Ansa fonti vicine all'imprenditore. Briatore è arrivato ieri all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite. È stata effettuata una tac ed è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al coronavirus.

Positivi tra lo staff del Billionaire

Intanto salgono a 63 i casi postivi al Covid-19 accertati tra lo staff del Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90 tamponi effettuati. I dati non sono definitivi e potrebbero subire qualche modifica, come spiega il responsabile dell'Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro: “Nel blocco dei dati che comprendono i tamponi eseguiti al Billionaire sono inclusi i controlli su un gruppo di persone di San Teodoro. Stiamo facendo ulteriori verifiche per cui il numero definitivo è suscettibile di lievi variazioni”. Il locale di Flavio Briatore è chiuso dal 17 agosto per decisione dell'imprenditore in risposta alle misure restrittive adottate dal Governo nazionale e dal sindaco di Arzachena per limitare i contagi da coronavirus. Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff.

Le foto con Mihajlovic

Briatore era stato immortalato nei giorni scorsi insieme a vari personaggi dello sport e della tv tra cui l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui positivo al virus dopo la vacanza in Sardegna, al momento asintomatico. A Mihajlovic un anno fa era stata diagnosticata la leucemia e nei mesi scorsi si era sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Sono tuttavia tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Bologna Calcio, che si è radunato ieri a Casteldebole in vista del ritiro a Pinzolo. E anche la moglie dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, Arianna Ramaccioni, ha dato notizia sui social della propria negatività al Covid: “Per tutti coloro che sono entrati in contatto con me: effettuato il tampone naso-faringeo con esito negativo”, ha scritto. Domenica era stata annunciata la positività del marito, asintomatico.