Coronavirus, Ford sospende il dividendo e ritira la guidance per il 2020 La seconda casa automobilistica degli Stati Uniti serra i ranghi per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del coronavirus di Alberto Annicchiarico

(Sputnik)

3' di lettura

Ford sospende il dividendo per preservare cash e ritira la guidance per la performance finanziaria nel 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. Soltanto ieri la tedesca Bmw aveva annunciato di non potersi sbilanciare sui risultati del 2020 ammettendo di non avere certezze data l’imprevedibilità della situazione. Ma aveva confermato, pur abbassandolo, il dividendo. La grande rivale tedesca di Ford, Volkswagen, prima che scoppiasse la pandemia, tre settimane fa, aveva perfino ritoccato all’insù il proprio dividendo oltre i 6 euro per azione dai 4,8 di un anno prima. Mentre Fca aveva fissato a 0,7 euro ad azione il dividendo da approvare all’assemblea del 16 aprile.

La seconda casa automobilistica degli Stati Uniti – posizione che Ford contende a Fca, alle spalle di General Motors –serra invece i ranghi per far fronte all’emergenza legata alla pandemia. E dopo aver comunicato, come del resto hanno fatto GM e Fca, di aver fermato la produzione negli Stati Uniti, ha annunciato la sospensione del pagamento della cedola (circa 2,5 miliardi), decisa lo scorso 4 febbraio.

L’obiettivo ufficiale è mettere da parte munizioni in una fase di grande incertezza e di sospensione della produzione. In precedenza, l'azienda aveva detto che avrebbe pagato 0,15 dollari ad azione, che in base al valore di chiusura del titolo mercoledì rappresenta un dividendo del 13,33%.

La casa dell’Ovale Blu ha inoltre fatto sapere di avere ritirato i 15,4 miliardi di dollari rimanenti in 2 linee di credito già esistenti per rafforzare le sue riserve. La mossa darà così a Ford oltre 37 miliardi in contanti, un ammontare pari ai ricavi del quarto trimestre. «Come abbiamo fatto durante la “Grande Recessione” (del 2008-2009, post Lehman Brothers, ndr.) Ford sta lavorando per passare attraverso la crisi in modo tale da salvaguardare il business, la forza lavoro, i clienti, i venditori», ha spiegato in una nota il ceo Jim Hackett.

«Sebbene ovviamente non prevedessimo la pandemia da coronavirus, - ha aggiunto il manager - abbiamo mantenuto un bilancio solido e un’ampia liquidità in modo da permetterci di poter superare le incertezze economiche e continuare a investire nel nostro futuro».