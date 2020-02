Coronavirus, Frecciarossa vuoti e stazioni senza taxi

Naturalmente pesa molto la paura degli affollamenti nelle carrozze. Ma proprio le tante defezioni tra i viaggiatori stanno consentendo ai pochi che partono lo stesso di tenere una congrua distanza di sicurezza dagli altri.

Hanno pesato anche le scelte delle aziende, che in molti casi, per tutelare i dipendenti dai rischi di contagio, hanno limitato al minimo possibile le trasferte. D’altra parte, ormai, videoconferenze e smart working spesso possono bastare.

Ma anche chi ha viaggiato lo stesso ha in qualche caso preferito altri mezzi. Non solo perché l’auto consente un certo isolamento dalle altre persone, ma anche perché in questi giorni i treni dell’Alta velocità accusano già normalmente ritardi nell’ordine di un’ora a causa del dirottamento sulla linea tradizionale nel tratto Milano-Piacenza, per la chiusura di quella veloce dopo il tragico deragliamento del Frecciarossa a Livraga (Lodi) il 6 febbraio (la riapertura è prevista per lunedì 2 marzo).

Siamo molto vicino al focolaio del coronavirus e questo ha ulteriormente peggiorato la situazione, bloccando del tutto il traffico in alcune ore del 24 febbraio per interventi di disinfestazione in una stazione.