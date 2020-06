Gualtieri: no specifica tassa sulla ricchezza, riforma manterrà progressività. Gentiloni: fondo Sure per Cig nazionali operativo da settembre Il ministro dell’Economia sul tema banche: «Dopo moratoria più Npl, ma non solo in Italia»

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto Ansa)

«Non prevediamo una specifica tassa sulla ricchezza». Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla conferenza on line di Goldman Sachs confermando la contrarierà a una flat tax: «Stiamo lavorando sulla riforma del sistema fiscale senza cambiare la progressività del sistema per semplificarlo, ridurre il peso fiscale su lavoratori e imprese, continuare nel contrasto dell'evasione che in Italia è di 120 miliardi l’anno».

Gentiloni:possibile recessione a due cifre nel II trimestre nella Ue

Alla conferenza ha partecipato anche il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, il quale è intervenuto sul tema Sure per il sostegno alle casse integrazioni nazionali. «Sarà operativo a settembre», ha spiegato. L’emissione di bond (per cento miliardi) dovrebbe avvenire a luglio. «Attualmente - ha sottolineato Gentiloni - c’è più pessimismo sulle prospettive per l’economia, in particolare per alcuni settori come i trasporti, i viaggi, e nel secondo trimestre potrebbe esserci una recessione a due cifre. Il maggiore pessimismo - ha aggiunto - è giustificato dato un certo grado di incertezza sul percorso della ripresa anche se non abbiamo segnali di una seconda ondata di contagi».

Gualtieri: rischi al ribasso ma stima Pil resta -8%

Anche Gualtieri ha parlato dello stato di salute del sistema economico italiano allo stato attuale, dopo il lockdown scaturito dall’emergenza sanitaria. Il responsabile del Tesoro ha spiegato: «Manteniamo ancora la stima di un -8%, naturalmente sappiamo che i rischi possono essere al ribasso ma i dati di maggio e aprile sono in linea con la stima, in alcuni casi anche migliori. Ci aspettiamo - ha continuato Gualtieri - una ripresa anche se naturalmente alcuni settori stanno subendo un impatto più a lungo di altri come il turismo».

«Probabilmente dovremo ricapitalizzare il Fondo di garanzia»

Il ministro ha sottolineato che «siamo stati i primi a realizzare una moratoria sui prestiti bancari ed è una misura che ha funzionato molto bene, ne hanno beneficiato finora oltre due milioni di famiglie». I prestiti garantiti al 100%, ora alzati a 30.000 euro, «stanno davvero accelerando a un ritmo estremamente significativo, siamo a oltre 11 miliardi per i piccoli prestiti (alle Pmi, ndr) e probabilmente dovremo ricapitalizzare il Fondo di garanzia», ha detto Gualtieri.

Dopo moratoria più Npl, ma non solo in Italia

Gualtieri ha parlato anche della tenuta del sistema bancario. Il governo, ha spiegato, non è preoccupato per la situazione del sistema italiano. «Naturalmente è possibile, è probabile che dopo una crisi come questa ci sarà per un periodo di tempo un aumento dei crediti deteriorati (Npl) ovunque, non è un problema solo italiano», ha detto, rispondendo durante la conferenza alla domanda se le moratorie messe in atto durante la pandemia non preludano a una futura ondata di insolvenze sui prestiti. «Penso che le misure che stiamo prendendo saranno in grado di contenere» questa tendenza assieme a quanto accade dal lato regolatorio, ha detto. «Il problema di fondo rimane, ecco perché dobbiamo spingere la ripresa per avere una ripresa a forma di V».