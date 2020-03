Coronavirus in Germania, Spagna, Francia, Stati Uniti: come il panico si diffonde nel mondo I contagi crescono ovunque. I governi mostrano una nuova consapevolezza ma nonostanza la dichiarazione di pandemia, ognuno va in ordine sparso a cura di Angela Manganaro

Persone indossano le mascherine sotto la Tour Eiffel

Sembrava che il coronavirus riguardasse solo l'Italia. Come fino a un mese fa sembrava fosse solo un grosso problema della Cina. E dopo della Corea del Sud o dell'Iran (i primi paesi colpiti assieme ai noi). Non era così, non poteva essere così. Non c’era bisogno che l'Oms dichiarasse la pandemia come ha fatto l'11 marzo. Era solo questione di tempo e anche di come l'emergenza viene discussa dai governi e la notizia diffusa tra la popolazione ma il risultato non cambia. Il coronavirus non ha bisogno di passaporti, visti e permessi di soggiorno.



Francia, lenta consapevolezza

La Francia ha circoscritto le misure alle tre zone focolaio (Morbihan, in Bretagna, dipartimento dell’Oise, Nord di Parigi, e in Alta Savoia). Le scuole nel resto del paese sono rimaste aperte, il Louvre ha continuato ad accogliere visitatori, nulla è stato chiuso, niente zone rosse, nessuna richiesta di rispettare le distanze, solo il divieto raduni oltre le 5mila persone in luoghi chiusi, mentre il presidente Macron rassicurava che sarebbe stato fatto tutto il necessario. Come dire: voglio prendere un bel voto senza aver studiato. Oggi almeno una voce francese sembra aver recepito la lezione: il direttore della Sanità francese, Jerome Salomon ha detto che l'Italia è un paese molto vicino e insegna ai francesi molte cose: “l'epidemia è rapida, violenta e localizzata. L'Italia ci deve suggerire il modo di reagire”. Intanto un deputato francese dell’Alto Reno Jean Luc Reitzer, 68 anni, e finito in rianimazione mentre e a casa in quarantena il ministro della Cultura Franck Riester che sembra aver contratto l’infezione in forma lieve.



Germania, crescono i contagiati

La Germania ha tenuto il profilo basso finchè ha potuto. Il 10 marzo la cancelliera Angela Merkel ha spazzato via ogni ambiguità con l'annuncio choc (o semplicemente la constatazione realista di una laureata in Fisica). Il 12 marzo la Germania registra oltre 2mila casi di contagio, il focolaio principale sembra per ora la regione del Nord Reno Vestfalia.



Spagna in ritardo

Il focolaio assedia Madrid, un paese in cui solo domenica, festa della donna, 100mila persone hanno potuto riunirsi in piazza. La ministra delle pari opportunità è stata contagiata, si critica l'incertezza del premier Pedro Sanchez. Inesorabile sale il numero dei morti, da 84 a 47 in un giorno. I contagi al 12 marzo sono quasi 3mila.



Regno Unito bifronte

Andare avanti come se nulla fosse. Come se fosse una guerra classica in cui gli inglesi sono maestri e non un'emergenza sanitaria. Questo il messaggio in Gran Bretagna mentre il Cancelliere dello Scacchiere predisponeva un budget presentato in settimana che teneva conto dello scenario peggiore. Dal 12 marzo è diverso, si avvertono i medici di base che nelle prossime settimane potrebbero essere chiamati a carichi di lavoro estremi. Istituzioni come i Lloyd's di Londra non aspettano la presa di coscienza collettiva e si attrezzano per assicurare la continuità aziendale se il coronavirus si abbatterà pure su Londra. Una sorta di schizofrenia che emerge dal discorso di lord James Bethell, sottosegretario alla Sanità, alla Camera dei Lord: vediamo la tempesta all’orizzonte, dice Bethell, ma “la questione della tempistica è incredibilmente delicata”.