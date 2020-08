Coronavirus, il governo chiude tutte le discoteche d’Italia. Aiuti agli operatori. Mascherine nei luoghi pubblici Decisione dopo un vertice straordinario con le Regioni di An.Mari.

Discoteche aperte, lo scontro fra Governo e Regioni

Decisione dopo un vertice straordinario con le Regioni

Stop dal governo alle attività di tutte le discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia. La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre è arrivata dopo un vertice in videoconferenza nel pomeriggio di domenica 16 agosto, tra i ministri della Salute, Roberto Speranza e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, i presidenti delle Regioni Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte), Donato Toma (Molise), Giovanni Toti (Liguria) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Una riunione dovuta alla continua crescita dei contagi, con i giovani sempre più vittime. Sarà riconosciuto un aiuto alle imprese del settore

Le divisioni tra i governatori e l’impatto economico

E se ci sono governatori che già hanno chiuso le discoteche, come la Calabria, ci sono altre realtà che temono l’impatto sul tessuto produttivo: col nuovo stop all'orizzonte per le discoteche «sono a rischio quattro miliardi di euro». A tanto ammonta il fatturato annuale di questi esercizi in Italia secondo le stime del Silb (il sindacato italiano locali da ballo). «Ad oggi solo il 10% dei circa 3.500 locali ha riaperto ed è questo che crea problemi? Da domani si rischierà di più con l'abusivismo”, dice all'ANSA Gianni Indino, presidente del Silb Emilia-Romagna. Dal Governo, aggiunge, “finora non è arrivato un euro: ora chiederemo compensazioni, anche Iva al 4% e Cig ai nostri lavoratori»

Aiuto agli operatori

Con lo stop alle deroghe delle Regioni le discoteche dovranno chiudere, ma sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. La decisione è stata presa sempre dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni

Speranza: mascherine in luoghi pubblici dalle 18 alle 6

Dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori. «Diamo un segnale al paese che bisogna tenere alta l'attenzione», ha detto Speranza .

Patuanelli: danno a discoteche ma non c'è alternativa

«Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo». Lo ha detto a quanto si apprende, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della riunione con i governatori. «Faremo il possibile - ha aggiunto - per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel dl agosto».