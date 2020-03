Il governo inglese chiede alle case auto di produrre ventilatori e mascherine. In Cina Byd converte la produzione Come in tempo di guerra i produttori automobilitici potrebbero offrire capacità produttiva per attrezzature medicali

Halewood-Liverpool, la fabbrica Jaguar Land Rover

2' di lettura

La Gran Bretagna chiede aiuto ai produttori di auto nella lotta al Covid-19

La Gran Bretagna ha chiesto aiuto ai produttori di auto locali (Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, Ford, Honda e Vauxhall) per contribuire alla realizzazione di attrezzature sanitarie, in particolare ventilatori per la respirazione dei pazienti, per far fronte alla diffusione del Coronavirus nel Paese.

Il gruppo Jaguar Land Rover ha confermato di aver ricevuto la richiesta di aiuto - estesa a circa 60 realtà industriali locali - per la produzione di ventilatori nell'ambito delle discussioni in corso con il Governo. «Come azienda britannica naturalmente faremo tutto il possibile per supportare le nostre comunità in questi tempi senza precedenti» ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

«Anche se risulta poco chiaro come un produttore di automobili possa produrre attrezzature mediche specialistiche, per le quali sono necessarie certificazioni specifiche e componenti dedicati. Per il cui reperimento ci potrebbero volere mesi, così come per attrezzare le linee di produzione e formare i lavoratori per assemblare e testare il prodotto», ha commentato in un’intervista al sito Autonews Rebert Harrison, professore di sistemi di automazione presso l'Università di Warwick nell'Inghilterra centrale.

Un'opzione, secondo il professore, potrebbe essere quella di adottare le regole in vigore nel settore della difesa, che consentono di “ordinare” a determinate fabbriche di seguire un progetto per produrre rapidamente un prodotto richiesto.

«L'industria britannica ha la capacità di farlo ma è improbabile che possa produrre anche i componenti elettronici che sarebbero necessari», ha detto Harrison. Che ha aggiunto: «I ventilatori sono dispositivi sofisticati. È fondamentale che funzionino correttamente poiché si tratta di apparecchiature critiche per la vita delle persone».