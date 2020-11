Coronavirus, governo verso nuova stretta. Boccia: con Rt sopra soglia misure scattano in automatico. L’ipotesi delle Regioni: no a spostamenti per gli over 70 Concluso il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni. Il ministro Speranza: Dpcm con misure nazionali e territoriali. Boccia: con Rt sopra soglia interventi scattano in automatico. La richiesta dei sindaci: chiusure pianificate in base al rischio. Bufera sul governatore Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse. di Celestina Dominelli e Andrea Gagliardi

Concluso il vertice tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni. Il ministro Speranza: Dpcm con misure nazionali e territoriali. Boccia: con Rt sopra soglia interventi scattano in automatico. La richiesta dei sindaci: chiusure pianificate in base al rischio. Bufera sul governatore Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse.

Il governo si prepara a un'accelerazione per provare a invertire la curva dei contagi da Covid-19. La nuova stretta su scala nazionale dovrebbe essere messa in cantiere lunedì sera dopo che il premier Giuseppe Conte riferirà in Parlamento. Ma intanto oggi l’esecutivo, con i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali), ha convocato i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni per cominciare a delineare il quadro dei nuovi interventi. «In queste 48 ore costruiamo insieme il Dpcm su due orizzonti: misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente l'ultimo Dpcm, possiamo anche alzare l'asticella nazionale su alcuni punti condivisi e su alcuni territori alziamo i livelli di intervento», sarebbe stata la direzione indicata dal ministro Speranza nel vertice con gli enti locali.

Boccia: con Rt sopra soglia misure scattano in automatico

Il ministro Boccia avrebbe quindi chiarito a governatori e sindaci che un’ulteriore stretta scatterebbe in automatico con i contagi al di sopra delle soglie d’allarme. «Il documento dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e il sistema di monitoraggio che abbiamo condiviso con scienziati e Regioni ha una serie di ipotesi che devono scattare automaticamente. Se un Rt (indice di contagiosità, ndr) supera un certo livello .- oggi ci sono 11 Regioni oltre 1,5 e 2 Regioni oltre 2 -, allora alcune misure già previste dal piano che abbiamo condiviso e aggiornato insieme devono scattare in automatico», avrebbe precisato Boccia per poi ribadire una linea analoga anche sulla scuola. «Non si deve prendere una decisione univoca, ma deve dipendere dal grado di Rt in ogni regione». Il governo nazionale, avrebbe proseguito il ministro, «è al vostro fianco per eventuali ulteriori restrizioni condivise a partire dalla mobilità regionale e possiamo decidere di adottare ulteriori misure, ma ogni presidente di regione può intervenire in base alle esigenze e criticità del proprio territorio». Boccia avrebbe quindi sottolineato la possibilità di rafforzare la rete di alberghi o strutture da trasformare in Covid Hotel «per accogliere positivi asintomatici che non possono restare in casa».

In base ai dati contenuti nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss, relativo alla settimana 19-25 ottobre 2020 Piemonte e Lombardia hanno superato la soglia dell'Rt 2, sono rispettivamente a 2.16 e 2.09. La provincia autonoma di Bolzano è vicina al 2 (1.96). Hanno superato la soglia dell'Rt 1.5 la Calabria (1.66) l'Emilia Romagna (1.63), il Friuli Venezia Giulia (1.5), il Lazio (1.51), la Liguria (1.54), il Molise (1.86), la Provincia Autonoma di Trento Rt (1.5) la Puglia (1.65), l'Umbria (1.67) e la Valle d'Aosta (1.89). Mentre in Campania l'Rt è poco al di sotto dell'1.5, a 1.49.

L’ipotesi di una stretta per gli over 70. Toti: no lockdown generali

Si lavora, quindi, una nuova stretta, ma non mancano i distinguo come è emerso nella riunione che è stata convocata nuovamente per lunedì alle 9. Le Regioni chiedono interventi uniformi in tutta Italia e più di qualcuno avrebbe espresso perplessità su una chiusura generalizzata. Lombardia, Piemonte e Liguria, in particolare, avrebbero prospettato la possibilità di limitare gli spostamenti solo per le categorie più fragili, a partire dagli over 70. L’ipotesi di un lockdown generale, come detto, non piace a tutti. Tra i più critici c’è il governatore della Liguria, Giovanni Toti. «Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown», ha scritto l’esponente del centro-destra in una nota per poi proporre la sua ricetta. «Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia». Il governatore della Liguria è poi è stato oggetto di una serie di critiche per un suo tweet che ha costretto lo staff a intervenire per precisare che il messaggio era stato frainteso. Di qui la precisazione: «I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più».

Fontana: servono misure uniformi per tutto il Paese

Il governo vorrebbe lasciare ai presidenti di Regione la responsabilità di attivare misure più stringenti, ma è molto forte, come detto, il pressing per un coordinamento a livello nazionale. A chiederlo in modo netto è il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, alle prese con una situazione molto pesante dal punto di vista dei contagi che fanno della sua Regione, come nella prima ondata, il territorio più colpito. «La diffusione del virus è uniforme in tutto il Paese. Le differenze riguardano l'ampiezza del tracciamento che varia da regione a regione. È evidente che, una volta verificato l'impatto delle misure già adottate sulle curve del contagio, ulteriori azioni di contrasto al virus dovranno a loro volta essere uniformi». Fontana, che ha commentato l’incontro di stamane sul suo profilo Facebook ha spiegato «che una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati”, ha aggiunto, spiegando che “le istituzioni, a partire dal governo devono dare segnali coerenti, forti e credibili. Le Regioni sono, come sempre, pronte a collaborare».