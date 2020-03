Coronavirus, Gravina: campionato di calcio a rischio stop se un giocatore risulta positivo Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non esclude che la Serie A potrebbe fermarsi. Partite a porte chiuse (ma serie C visibile in chiaro) di D.Aq.

Se un giocatore risultasse positivo al coronavirus, il campionato di calcio potrebbe fermarsi. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a “Dribbling”, su RaiDue. «Dobbiamo essere realisti, c’è anche la possibilità, il rischio reale che qualcosa di questo tipo esista. Adotteremo in quelle circostanze tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire che cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva». Anche la sospensione del campionato? «Non possiamo escludere nulla», ha risposto Gravina.

Alla vigilia della ripresa del campionato di serie A (a porte chiuse), in programma domani con il recupero delle partite rinviate lo scorso weekend (tra cui Juventus-Inter), il calcio italiano guarda con attenzione al diffondersi del contagio da Covid-19. Mentre si fanno già sentire gli effetti economici dei mancati incassi al botteghino.

Campionato a porte chiuse

Il Governo ha imposto di giocare tutte le manifestazioni sportive a porte chiuse. Serie A, B e C si sono adeguate, dopo essersi mosse in ordine sparso nelle scorse settimane. Ma la proposta di trasmettere in chiaro le partite del massimo campionato (almeno in questa giornata), arrivata dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e approvata dalla Figc, è stata cassata dalla Lega calcio. Che «pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del ministro», rileva che «il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire». Contro la Lega Calcio il Codacons ha già annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma.

Serie C visibile in chiaro

Da oggi e fino al 3 aprile, però, si potranno vedere in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports tutte le partite di calcio della Serie C. Come spiega una nota della Lega Pro, il presidente Francesco Ghirelli ed Eleven

Sports Italia hanno firmato un accordo che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C: basta registrarsi online gratuitamente.

In una lettera al ministro Spadafora, Ghirelli ha sottolineato di voler «aprire almeno virtualmente i nostri stadi, dare la possibilità agli italiani di seguire le proprie squadre del cuore, commentare i risultati sportivi, non perdere il contatto con l’esterno, restare connessi, alimentare le proprie passioni, alleggerire gli animi almeno per novanta minuti, stemperando preoccupazioni e paure».

La Rai, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all'operazione.