Coronavirus: la Guida anti panico

Infine il manuale anti panico mette in risalto le conseguenze sui mercati finanziari dove è in atto una corsa ai beni rifugio, ma dove le Borse tentano di non perdere del tutto la stagione del Toro che le ha caratterizzate per tutto il 2019: gli analisti del Sole 24 Ore esaminano gli andamenti dei diversi asset e gli orientamenti delle banche centrali, il rischio bolle e gli andamenti dei tassi di interesse con gli inevitabili risvolti sui mutui.

Anche Ilsole24ore.com è attivo con una copertura ininterrotta in tempo reale su tutte le notizie rilevanti e verificate per gli utenti, dalla cronaca agli ultimi aggiornamenti dai focolai del Nord Italia con le ordinanze regione per regione, all'informazione di servizio di natura scientifica con contenuti e videoforum per affrontare l'emergenza sanitaria, agli impatti su imprese e mercati, a mappe e dati per tracciare l'evoluzione, e videoforum sui profili Facebook e LinkedIn. e contenuti di live update in inglese per fornire informazioni utili alla comunità internazionale. Ulteriori approfondimenti specifici, per rispondere ad alcuni degli interrogativi più complessi e discussi come “Perché l'Italia ha più contagi degli altri paesi europei” e “Che tipo di recessione sarà quella portata dal Coronavirus?” sono invece contenuti all'interno di 24+, la sezione premium del sito, con analisi, scenari e opinioni.

È inoltre attivo il numero 334.62.22.424 a cui gli utenti possono inviare segnalazioni di mala informazione o di bufale in rete anche legate a Coronavirus che saranno raccolte, verificate e raccontate dalla redazione all'interno di 24+.

Il lavoro di continuo presidio secondo le regole etiche di fiducia, credibilità, trasparenza e verità, che sono parte del Trust Project cui Il Sole 24 Ore aderisce, anche in queste ore di allarme, è alla base degli straordinari risultati in termini di accessi che il sito sta registrando negli ultimi giorni, e che ha portato per la prima volta da sempre l'area editoriale del sito a sfiorare i 28 milioni di browser unici nel mese (fonte Webtrekk), dato mai toccato prima, con una forte crescita confermata anche da Audiweb che con 1,6 milioni di utenti medi nella scorsa settimana segna quasi un raddoppio rispetto alle settimane precedenti.

Anche l'informazione digitale premium di 24+ è in forte crescita in termini di abbonamenti sottoscritti, trainati dai contenuti di approfondimento legati al Coronavirus e all'andamento dei mercati finanziari durante questa crisi.