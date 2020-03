Coronavirus, la guida antipanico con Il Sole 24 ore il 5 marzo

Infine il manuale anti panico mette in risalto le conseguenze sui mercati finanziari dove è in atto una corsa ai beni rifugio, ma dove le Borse tentano di non perdere del tutto la stagione del Toro che le ha caratterizzate per tutto il 2019: gli analisti del Sole 24 Ore esaminano gli andamenti dei diversi asset e gli orientamenti delle banche centrali, il rischio bolle e gli andamenti dei tassi di interesse con gli inevitabili risvolti sui mutui.

Anche Ilsole24ore.com è attivo con una copertura ininterrotta in tempo reale su tutte le notizie rilevanti e verificate per gli utenti, dalla cronaca agli ultimi aggiornamenti dai focolai del Nord Italia con la evoluzione, e videoforum sui profili Facebook e LinkedIn. E contenuti di live update in inglese per fornire informazioni utili alla comunità internazionale.

Ulteriori approfondimenti specifici, per rispondere ad alcuni degli interrogativi più complessi e discussi come “Perché l'Italia ha più contagi degli altri paesi europei” e “Che tipo di recessione sarà quella portata dal Coronavirus?” sono invece contenuti all’interno di 24+, la sezione premium del sito, con analisi, scenari e opinioni.

E’ inoltre attivo il numero +393346222424 a cui gli utenti possono inviare segnalazioni di mala informazione o di bufale in rete legate a Coronavirus che saranno raccolte, verificate e raccontate dalla redazione all’interno di 24+.