Coronavirus, una guida con le prime vittorie Con Il Sole 24 ore una guida sui primi cento giorni con il virus: cosa sappiamo per difenderci

Dopo cento giorni dallo scoppio della pandemia Il Sole 24 Ore analizza i primi successi nella strategia di contrasto al Covid 19.



La guida “Coronavirus-Le prime vittorie”, in edicola con Il Sole 24 Ore martedì 12 maggio, raccoglie tutti gli aggiornamenti sul tema: le prime cure disponibili, gli strategie adottate in Italia, tra protocollo nazionale e approccio delle Regioni, e dagli altri paesi che hanno subito l'impatto del virus - Cina, Corea, Usa e i principali paesi europei.



Focus anche sulla corsa ai vaccini – al momento sono 70 quelli allo studio – che vede le imprese e le strutture ospedaliere italiane nel gruppo di testa dell'eccellenza globale.



La fase 2 italiana viene analizzata alla luce dei progressi fatti sul tracciamento, sulla diffusione dei tamponi completati dallo stato di attuazione della strategia di tracciamento digitale affidato alla app Immuni.



Misure fondamentali per evitare che il virus rialzi la testa. Possibilità che purtroppo può sempre accadere nei prossimi giorni o mesi. Per questo saranno necessari anche adattamento e innovazione al fine di rendere efficaci questi sforzi in nuovi contesti.