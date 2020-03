Coronavirus, il Sud vince la corsa a riempire i carrelli della spesa

Il report registra un nuovo interesse dei consumatori per i negozi di vicinato, in particolare per frutterie e macellerie: in questo caso le vendite sono in aumento del 17% rispetto al 2019 e del 20% rispetto al mese precedente. «Una scelta - si legge nel report - favorita dalle limitazioni sempre più stringenti degli spostamenti e quindi per muoversi il meno possibile da casa, ma anche perché talvolta i piccoli negozi di quartiere sono ritenuti più sicuri di ambienti comunque molto frequentati come i super o ipermercati».

Il boom dell’e-commerce

Il canale e-commerce ha segnato nelle quattro settimane una graduale crescita che iniziata con un incremento del 57% della prima settimana arriva a una crescita del 97% nella quarta settimana. «Un incremento probabilmente limitato solo dalla capacità di soddisfare la richiesta che, probabilmente, è anche più che raddoppiata» si legge. Una misura dell’impatto della chiusura del canale della ristorazione si legge anche dal crollo degli acquisti presso il canale Cash & Carry, (-44,7%).

Le criticità per la filiera

L’Ismea passa in rassegna l’intera filiera con un’indagine ad hoc sviluppata su un panel di imprese agricole e alimentari. Da panel emergono tre fattori di criticità: la carenza di manodopera, le difficoltà a livello di logistica e trasporti, la paventata chiusura delle frontiere di alcuni Paesi che potrebbe causare problemi per l’approvvigionamento di materie prime. Tutti e tre fattori che rischiano di creare problemi al settore dell’agroalimentare e che impensieriscono non poco gli imprenditori italiani. l'Ismea, la veloce evoluzione del contesto potrebbe mutare via via gli scenari. La progressiva chiusura del canale Horeca (ristorazione collettiva privata e pubblica) a livello nazionale e internazionale, ad esempio, ha sottratto uno sbocco importante per i prodotti di posizionamento alto e medio-alto, come vino e formaggi. Un vuoto che la sostituzione delle consegne a domicilio ha solo in minima parte compensato. Per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio, pesa la perdita di peso dei mercati rionali, molti dei quali chiusi in assenza di strutture fisse e la chiusura dei centri commerciali e quindi del canale iper, spesso prevalente in questi contesti.