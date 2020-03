Coronavirus, impatto per la metà delle imprese tedesche in Italia Da un sondaggio della Camera di commercio italo-germanica emergono problemi di logistica e calo della domanda. Le aziende chiedono agevolazioni fiscali e tutela della reputazione del nostro Paese all’estero di Roberta Miraglia

(Reuters)

2' di lettura

La diffusione del coronavirus e le conseguenti misure di contrasto stanno avendo un impatto su oltre il 57% delle imprese tedesche che operano in Italia. Solo il 7% non sperimenta alcun effetto mentre più di un terzo, il 35,2%, resta prudente e ritiene sia presto per fare valutazioni. Per fronteggiare il momento di difficoltà le aziende chiedono un supporto in termini di agevolazioni fiscali e detassazione e un rilancio dell’immagine del Paese. È quanto emerge da un sondaggio della Camera di commercio italo-germanica in Italia (Ahk Italien) condotta su imprese prevalentemente del Nord Italia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), manifatturiere e dei servizi .

Problemi di logistica e calo della domanda

Sono soprattutto sulla logistica gli effetti negativi dell’epidemia e delle misure di contenimento, come dice il 34,1% delle imprese del campione. Per un altro terzo (33%) il problema principale è il calo della domanda mentre il 26,4% lamenta la disponibilità parziale del personale. C’è anche un 18% di imprese che non ha visto per il momento ripercussioni sulla propria attività. E oltre un quarto, il 25,3%, ha dovuto fermare qualche attività in conseguenza alle misure emanate dalle autorità.

Effetto incerto sul fatturato

La maggior parte delle aziende resta prudente sull’effetto in termini di fatturato. Infatti il 62,6% ritiene che sia troppo presto per fare valutazioni mentre un terzo del campione (il 31,9%) stima già ora un calo del fatturato in alcuni casi superiore al 10 per cento.

Priorità: recuperare la fiducia internazionale

In questa situazione di difficoltà, le aziende chiedono al Governo soprattutto misure di detassazione e sgravi fiscali (46%) e iniziative chiare di comunicazione per ridurre l’allarmismo e recuperare la fiducia dei mercati e difendere la reputazione dell’Italia all’estero (22 per cento). Molte aziende hanno infatti sottolineato come la narrazionedella diffusione del coronavirus abbia impattato negativamente sull’attività economica dell’intero Paese e chiedono quindi alle istituzioni di mettere in atto iniziative di comunicazioneper recuperare il terreno perso.

Per il 13% dovrebbero essere introdotti ammortizzatori sociali e per il 9% supporto per misure di smart working.