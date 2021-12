Coronavirus, impennata di contagi tra i bambini da 6 a 11 anni: sono la metà dei casi in età scolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le prime dosi di vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno somministrate a partire da giovedì 16 dicembre. Il 15 dicembre infatti è stata programmata dalla struttura commissariale la distribuzione delle prime 1,5 milioni di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinate ai più piccoli. Si tratta di un ulteriore importante tassello della campagna vaccinale. Tanto più atteso in quanto gli ultimi dati del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità confermano l’aumento dell'incidenza nella popolazione 0-19. E in particolare in quella 6-11 anni.

Oltre un contagio su quattro nella fascia 0-19 anni

Nel periodo 22 novembre - 5 dicembre 202, infatti, nella fascia di età 0-19 anni sono stati segnalati 48.503 nuovi casi di Covid-19 (di cui 167 ospedalizzati e 2 ricoverati in terapia intensiva). In particolare, nelle ultime due settimane il 27% dei casi totali diagnosticati è concentrato nella popolazione di età scolare (0 anni). La metà (il 51%) dei casi in età scolare riguarda la fascia 6-11 anni, ancora per qualche giorno non coperta dalla vaccinazione.

Impennata dell’incidenza nella fascia 6-11 anni

Il report Iss sottolinea che nella classe di età 6-11 anni, a partire dalla seconda settimana di ottobre si evidenzia «una maggiore crescita dell'incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un'impennata nelle ultime due settimane» (oltre 400 casi ogni 100mila abitanti a fine novembre).

Dopo 5 mesi prevenzione malattia scende da 74% a 39%

In questo contesto, continua l'Iss, risulta particolarmente importante continuare la campagna vaccinale — e diventano particolarmente rilevanti i dati sulla copertura vaccinale e sulla necessità di procedere speditamente con le terze dosi. Dopo 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, infatti, si osserva una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione, l'efficacia vaccinale passa dal 74,3% nei vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi, al 39,6% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi. L'efficacia, però, risale nei soggetti vaccinati con la dose aggiuntiva/booster a livelli simili a quelli osservati nei soggetti che hanno completato il ciclo entro cinque mesi (76,7%).

Con terza dose protezione da malattia grave risale al 93%

Resta alta sempre la protezione dalla malattia severa. In questo caso la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi rispetto ai vaccinati da meno di cinque mesi risulta minore. Si osserva, infatti, una decrescita dell'efficacia vaccinale di circa nove punti percentuali, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di 5 i mesi è pari al 92,6%, mentre risulta pari all'83,7% peri vaccinati con ciclo completo da oltre 5 i mesi, rispetto ai non vaccinati. Come nel caso delle diagnosi, l'efficacia risale nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster a un livello (93,3%) leggermente più alto di quella osservata nei vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi.