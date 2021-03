Coronavirus, le imprese familiari resistono alla crisi e prevedono di crescere nel 2021

Le criticità

«Nel 2020 il 37% circa delle imprese riscontra una riduzione della liquidità contro una previsione del 30% circa per il 2021 – si legge nella ricerca –. Le imprese familiari hanno lamentato problemi di liquidità decisamente inferiori rispetto a quelle non familiari e le previsioni in merito sono più ottimistiche di quanto non lo siano quelle delle imprese non familiari». Per quanto riguarda invece le criticità tecnologiche o una possibile resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti, si tratta in entrambi i casi di problemi mediamente poco sentiti da parte delle imprese coinvolte nello studio.

«Quasi la metà delle imprese – spiega lo studio di Fabula – dichiara di aver messo in atto azioni di modifica della clientela target e in futuro la reazione potrebbe risultare ancor più diffusa (oltre la metà). La reazione è meno frequente fra le imprese familiari, a testimonianza di una loro maggiore stabilità in termini di clientela». Inoltre «anche in termini di prodotto, quasi la metà delle imprese dichiara di aver messo in atto azioni di modifica del sistema d'offerta e in termini previsionali la reazione potrebbe crescere». La dinamica tra le tipologie di imprese è simile a quella riscontrata nelle azioni intraprese nei confronti della clientela.

L’organizzazione del lavoro

Due imprese su tre dichiarano di aver modificato l'organizzazione del lavoro ma in termini previsionali la reazione dovrebbe risultare meno diffusa (circa 58%). Anche questa reazione è risultata meno frequente fra le imprese familiari, rispetto alle non familiari. Strettamente connesso all’organizzazione del lavoro è il temo dello smart working. In questo caso, «ben il 72% delle imprese dichiara di aver adottato pratiche di smartworking ma in termini previsionali la reazione dovrebbe risultare meno diffusa (circa 59%). Questa reazione è risultata meno frequente fra le imprese familiari e dovrebbe esserlo anche in futuro, suggerendo la tendenza a tornare alla normalità del rientro fisico in azienda».

Il ricorso alla cassa integrazione è stato piuttosto massiccio nel corso del 2020, con una quota maggiore delle imprese familiari. Nel 2021, peraltro, le aziende prevodono nel complesso ti attingere in misura minore agli ammortizzatori sociali, diffusione della pandemia permettendo. Escluso dalla grande maggioranza delle imprese un possibile taglio del personale (le percentuali delle risposte, sia per le imprese familiari che per quelle non familiari, supera l’80%).

Il fatturato

Pesante il calo del fatturato registrato dalle imprese nel corso del 2020 rispetto al 2019. Lo studio analizza oltre al sentiment delle imprese anche alcuni settori nello specifico, in questo caso solo per le imprese familiari. Per la metalmeccanica si calcola un calo del 21%, per i prodotti agricoli, alimentari e bevande il calo è stato del 16%, mentre per il tessile-abbigliamento e le calzature si tocca il -27%. Gli stessi settori, per contro, prevedono un rimbalzo deciso nel corso del 2021: +25% per la metalmeccanica, +15% per prodotti agricoli, alimentari e bevande, +17% per tessile, abbigliamento e calzature.