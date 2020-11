Coronavirus, le imprese siciliane al governo: «La Sicilia sia in zona gialla» Le associazioni datoriali chiedono chiarezza sui dati e interventi immediati. Intanto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza rilancia: «Continuiamo a non capire perché ci troviamo in zona arancione» di Nino Amadore

Sanità ed economia in Sicilia nuove sfide con il Covid

Si scrive appello, si legge may day. Perché quello che arriva dalle imprese siciliane è un vero e proprio grido d’aiuto da parte di un sistema economico che sta affondando. L’ultimo calcolo del danno delle misure restrittive dettate dalla pandemia era di un miliardo in un mese (che si aggiunge ai 5,5 miliardi già persi nel primo lockdown) ma le cose, è chiaro, sono destinate a peggiorare. Soprattutto ora che la Sicilia si trova in “area arancione” con tutto ciò che ne consegue in termini di chiusure di limiti alle attività produttive.

Ed è questo dunque il presupposto del documento firmato da quasi tutte le associazioni di impresa che chiedono al governo nazionale di fare un passo indietro e inserire la Sicilia in zona gialla. Un appello chiaro rivolto sì al governo nazionale ma anche a quello regionale guidato da Nello Musumeci: «La Sicilia sia dichiarata zona gialla»scrivono le associazioni datoriali: dagli industriali di Sicindustria, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, all’area del commercio di Confcommercio Sicilia e Confesercenti Sicilia, le imprese di Confapi Sicilia, Legacoop, Confcooperative, Unci, Agci, Unicoop Sicilia, Ance Sicilia, CNA Sicilia, Conflavoro PMI Sicilia, Assoimopresa, Confagricoltura. In totale, si può dire, sono rappresentate in qualche modo almeno 300mila imprese.

Le organizzazioni rivolgono un appello al governo nazionale e alla Regione Siciliana in testa ma anche a tutti gli enti e le istituzioni della Sanità, e a tutti gli organismi attori dello sviluppo: «In un momento drammatico come quello che le nostre imprese stanno vivendo, occorre senso di responsabilità fuori dai giochi di appartenenza politica - si legge -. Vengano messe in campo tutte le procedure e tutte le attività necessarie, tutte le prassi e i protocolli per far sì che la Sicilia venga riportata nel novero delle regioni cosiddette gialle, occorre prendere tutte le misure che consentano da un lato di tutelare la salute e dall'altro di affrontare il tema della tenuta del nostro sistema economico e sociale».

E mentre non si placa la polemica tra la Regione siciliana e il governo nazionale, dagli imprenditori (in questo caso Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa) arriva l’invito affinché le istituzioni, tutte, si mobilitino al fine di portare la regione fuori dal perimetro dell'emergenza: «Non intendiamo, in una fase così delicata, andare alla ricerca delle singole responsabilità, ma di certo chiediamo un indispensabile senso di responsabilità nelle cause e nei rimedi” si legge in un comunicato. «Auspichiamo – affermano Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa – che venga fatta una analisi critica dei parametri che ci hanno condotto nella fascia arancione al fine di mettere in atto misure che ci consentano di tutelare la salute e di affrontare il tema della tenuta del sistema economico e sociale. Occorre dare risposte immediate alle tante categorie produttive che stanno affrontando una grave crisi e che auspicano interventi che consentano di rimettere in moto l'economia. L'appello accorato è ai governi regionale e nazionale affinché si muovano seguendo un unico comune interesse. Di guerre di campanile non sentiamo sicuramente il bisogno».

L’assessore alla Salute Ruggero Razza all’attacco