In Italia oltre 2mila nuovi contagi, 250 morti e 181 guariti in un giorno. Più casi al Sud per comportamenti irresponsabili scorso weekend Continua il contagio da coronavirus in Italia: si registra un aumento di 2.116 attualmente positivi, 250 morti e 175 malati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

Coronavirus: come assistere una persona in isolamento domiciliare

3' di lettura

Non si arresta la diffusione del coronavirus in Italia. In totale - secondo il bilancio di oggi della Protezione civile, diffuso dal commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli - sono 14.955 i malati di coronavirus, 2.116 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto

i 17.660.

I morti per coronavirus sono 1.266, 250 in un solo giorno. Ieri l'aumento era stato di 189 decessi. Tra i deceduti 2 hanno 39 anni, uno con un tumore e l’altro con una serie di tipologie di disturbi.

LA MAPPA AGGIORNATA DEI CONTAGI

In terapia intensiva ci sono 1.328 persone, 175 in più rispetto a ieri.

Borrelli ha fornito anche il numero dei guariti: 1.439 in totale, 181 in più di ieri e il dettaglio dei contagiati attualmente positivi: 7.426 ricoverati con sintomi e 6.201 in isolamento domiciliare.

L’età media media dei morti: 80,3 anni

«I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti: i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni, 80,3; le donne sono solo il 25,8%. Età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità c'è tra 80-89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80». Lo ha detto Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in conferenza stampa alla Protezione civile.

La situazione in Lombardia

Nella regione più colpita, la Lombardia, sono 9.820 i contagiati dal Covid 19, 890 i morti (146 solo ieri), 650 le persone in terapia intensiva (45 più di ieri), 4.435 ricoverati non intensivi. In isolamento domiciliare 2.650, mentre i dimessi sono stati 1.198 (+93). Lo rende noto la Regione Lombardia.

Sono 83 i nuovi positivi al coronavirus nella città di Milano che registra un totale di 534 casi, mentre in provincia sono passati da 1.146 a 1.307.

Aumentano di soli 10 casi i positivi nell'ex zona rossa nella provincia di Lodi mentre le due province più colpite sono quelle di Bergamo e Brescia. E' quanto rende noto la Regione Lombardia.

Nella provincia di Bergamo i positivi sono passati da 2.136 a 2.368, mentre in quella di Brescia da 1.598 a 1.784. La terza provincia più colpita è quella di Cremona con 1.344 casi positivi.