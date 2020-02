Coronavirus, «incentivi» allo smart working in tutto il Nord. Ma per ristorazione e pulizie rischio ferie forzate Si allarga a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria lo smart working agevolato per ora previsto solo per le imprese degli 11 comuni della zona rossa interessati da coronavirus di Francesca Barbieri

(SENTELLO - stock.adobe.com)

2' di lettura

Si allarga a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria lo smart working agevolato per ora previsto solo per le imprese degli 11 comuni della zona rossa interessati da coronavirus. A stabilirlo il decreto della presidenza del Consigli dei ministri in via di approvazione che, all’articolo 2, prevede la possibilità di applicare le modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 81 del 2017.

Iter rapido per lo smart working

Un’eccezione, insomma, rispetto a quanto stabilisce la legge secondo cui lo smart working può essere attivato sulla base di un accordo tra impresa e lavoratore.

Viene stabilito inoltre che gli obblighi di comunicazione dello smart working possono essere «assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile suil sito Inail».

Lo smart working o il telelavoro possono essere una valida modalità di gestione dei dipendenti quando non svolgano compiti che non richiedono la presenza in azienda.

Tuttavia il decreto 6/2020 del presidente del consiglio dei ministri, all'articolo 3, stabilisce che «nelle aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale» (non meglio identificate) la disciplina contenuta negli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata «in via automatica» anche senza accordi individuali. Il ministero del Lavoro ha precisato al Sole 24 Ore che l'agevolazione riguarda solo gli 11 Comuni dell'allegato 1 al Dpcm. Inoltre il Dpcm ha validità solo per 14 giorni, fino al 7 marzo.

Il nodo dei lavoratori della ristorazione e delle pulizie

Resta però aperto il problema dei tanti lavoratori - che dalle pulizie alla ristorazione - svolgono attività per le quali resta difficile applicare lo smart working. «Molti di questi - spiegano dalla Fisascat Cisl di Milano - nell’incertezza generale vengono invitati a mettersi in ferie o a prendere permessi retribuiti».

«A livello lombardo, Cgil Cisl Uil hanno chiesto ai Prefetti di provvedere affinché si adottino comportamenti uniformi per il personale addetto al front-office in tutti i settori- si legge nel comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uilpa, della Lombardia -. Occorre una cabina di regia che assicuri omogeneità negli interventi a tutela delle lavoratrici e lavoratori dei servizi pubblici, oltre al tavolo chiesto a Regione Lombardia per trovare misure a sostegno dell'emergenza lavorativa che si sta determinando».

Mentre dai consulenti del lavoro arriva la richiesta di riconoscere gli ammortizzatori sociali anche ad aziende ubicate fuori dalla zona rossa

se hanno dipendenti che vivono in quelle zone e hanno quindi un materiale impedimento a recarsi al lavoro; introdurre procedure snelle per le relative richieste, senza cioè accordi sindacali, integrazioni o altro. Ufficializzare l'appartenenza della fattispecie epidemiologica

negli eventi oggettivamente non evitabili con le relative conseguenze per la cassa integrazione guadagni ordinaria. Si richiede anche di estendere l'assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale (Fis) dell'Inps alle

aziende da 5 ai 14 dipendenti, così come previsto per le aziende che impiegano mediamente oltre i 15 dipendenti e prevedere per tutte le altre aziende, gli studi professionali e realtà imprenditoriali ammortizzatori sociali in deroga non solo se si hanno attività o dipendenti nella zona rossa, ma anche se si subisce un calo di produttività a causa dell'emergenza sanitaria.