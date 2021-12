Coronavirus, incidenza ogni 100mila abitanti sale a 176. Sette regioni e Pa sopra soglia terapie intensive

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia cresce l’incidenza dei casi da nuovo coronavirus, aumentano ricoveri e terapie intensive. Sono i primi dati del minitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute all’esame della Cabina di regia. Con la Calabria verso il giallo.

Incidenza in aumento da 155 a 176 casi ogni 100mila abitanti

L'incidenza settimanale a livello nazionale è in continua crescita. Nella settimana dal 3 al 9 dicemvre si registrano 176 casi ogni 100mila abitanti contro i 155 per 100mila abitanti della settimana 26 novembre- 2 dicembre 2021.

Leggermente in calo l’Rt a 1.18

Nel periodo 16- 29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,06 – 1,24), leggermente in calo, quindi, rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. É in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,07 (1,03-1,11) al 29 novembre 2021 contro Rt = 1,09 (1,05-1,12) al 23 novembre 2021.

Calabria verso zona gialla, Trento al limite

Dagli indicatori decisionali del report risulta che la Calabria è a forte rischio di passare in zona gialla da lunedì: i valori dell’occupazione dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva risultato oltre il limite del 15% e del 10% previsti per far scattare il passaggio di colore. La Calabria ha fatto registrare 16,8% e 11,8% rispettivamente, con un’incidenza settimanale a 119 casi su 100mila. La Calabria seguirebbe il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano già in zona gialla. La provincia autonoma di Trento, con 14,9% di occupazione per l’area medica e e 16,7% per le terapia intensiva è molto vicina alla zona gialla. Ci sono altre regioni e province autonome che superano il parametro limite per le terapie intensive: Liguria, Marche e Veneto.



Sette fra regioni e Pa sopra soglia per occupazione intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 dicembre) contro il 7,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 2 novembre). Sette fra regioni e province autonome superano la soglia di allerta per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive, fissata al 10 per cento. Sono: provincia autonoma di Bolzano (18%), provincia autonoma di Trento (16,7%), Marche (14,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Veneto (12,4%), Calabria (all’11,8 per cento). L’Emilia Romagna registra un valore pari al 10 per cento.