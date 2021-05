Figliuolo: prossimo step classi produttive. Dosi, maggio mese di transizione

11:51 Figliuolo: prossimo passo classi produttive

«Dobbiamo premere sulle classi over 60 - per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa - e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età» cosi ha ribadito il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, alla sua visita nell'hub di Porta di Roma.

«Il prossimo step - ha continuato - sarà sulle classi produttive. I vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate».

Al momento nella fascia di età 60-69 hanno ricevuto almeno una dose il 32,2% delle persone, mentre solo l’8,4% è completamente vaccinato.

In questo articolo spieghiamo come cambierà il piano vaccinale. Figliuolo ha aggiunto che sta valutando l’ipotesi di fare le vaccinazioni dei ragazzi nelle scuole, come «si faceva una volta negli anni '70».